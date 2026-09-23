Otkriveno šta se dešava sa Sinerom i kada bi mogao da se vrati na teren
Italijanski teniser nije igrao još od sredine jula.
Konačno su se pojavile neke konkretne informacije o stanju Janika Sinera (25). Italijanski teniser nije bio na terenu otkako je pre nešto više od dva meseca odbranio titulu na Vimbldonu, a sve zbog problema sa levim kolenom, koje ga muči već neko vreme.
Prvi reket sveta odlučio je da uzme pauzu, kako bi se potpuno oporavio i rešio bol u tetivi, pa je zato i preskočio masterse u Montrealu i Sinsinatiju, a potom i Ju-Es open u Njujorku. Trebao je da brani finale na poslednjem grend slemu u sezoni, pa je tako ostao bez 1.200 bodova na ATP listi, ali to zasad nije ugrozilo njegov plasman.
U međuvremenu je viđen kako igra golf, a uživao je i na trci Formule 1 za Veliku nagradu Monce. Ipak, sada su italijanski mediji napokon uspeli da saznaju šta se dešava sa Sinerom i kada će ponovo moći da igra.
Prema saznanjima tamošnjeg "Sportmedijaseta", Janik će se naći u avionu za Kinu, što znači da će učestvovati na predstojećoj turneji po Aziji. On je uveliko počeo da trenira u Monte Karlu, a prvi turnir očekuje ga u Pekingu.
To je takmičenje iz serije ATP 500, počeće 30. septembra i trajaće do 6. oktobra, a očekuje se i učešće srpskog tenisera Novaka Đokovića (39). Nakon izazova u kineskoj prestonici sledi i masters u Šangaju (od 7. do 18. oktobra).
Petostruki grend slem šampion je i dalje prvi na rang-listi, ali mu je drugoplasirani Aleksandar Zverev (29) prišao na 1.810 bodova zaostatka posle osvajanja trofeja u Njujorku. Pritom, do kraja ove sezone Siner će braniti čak 3.550 poena, pošto je aktuelni šamoion Beča i Pariza, ali i Završnog mastersa u Torinu.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Izašla nova ATP lista! Evo na kom se mestu nalazi Novak Đoković
21. 09. 2026. u 05:55
Siner ulazi u istoriju, a nije odigrao meč od finala Vimbldona
22. 09. 2026. u 20:54
VELEIZDAJA! Ovo niko nije očekivao, teniski svet je zapanjen
16. 09. 2026. u 08:09
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Na aukciji luksuz od 11 miliona evra: Prodaje se zaplenjeni avion kralja kocke
2026-09-22 14:47:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)