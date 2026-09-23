Košarka

Otkriveno šta se dešava sa Sinerom i kada bi mogao da se vrati na teren

М. З.

23. 09. 2026. u 20:41

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Italijanski teniser nije igrao još od sredine jula.

Откривено шта се дешава са Синером и када би могао да се врати на терен

FOTO: Tanjug/AP/Andrew Medichini

Konačno su se pojavile neke konkretne informacije o stanju Janika Sinera (25). Italijanski teniser nije bio na terenu otkako je pre nešto više od dva meseca odbranio titulu na Vimbldonu, a sve zbog problema sa levim kolenom, koje ga muči već neko vreme.

Prvi reket sveta odlučio je da uzme pauzu, kako bi se potpuno oporavio i rešio bol u tetivi, pa je zato i preskočio masterse u Montrealu i Sinsinatiju, a potom i Ju-Es open u Njujorku. Trebao je da brani finale na poslednjem grend slemu u sezoni, pa je tako ostao bez 1.200 bodova na ATP listi, ali to zasad nije ugrozilo njegov plasman.

U međuvremenu je viđen kako igra golf, a uživao je i na trci Formule 1 za Veliku nagradu Monce. Ipak, sada su italijanski mediji napokon uspeli da saznaju šta se dešava sa Sinerom i kada će ponovo moći da igra.

Prema saznanjima tamošnjeg "Sportmedijaseta", Janik će se naći u avionu za Kinu, što znači da će učestvovati na predstojećoj turneji po Aziji. On je uveliko počeo da trenira u Monte Karlu, a prvi turnir očekuje ga u Pekingu.

To je takmičenje iz serije ATP 500, počeće 30. septembra i trajaće do 6. oktobra, a očekuje se i učešće srpskog tenisera Novaka Đokovića (39). Nakon izazova u kineskoj prestonici sledi i masters u Šangaju (od 7. do 18. oktobra).

Petostruki grend slem šampion je i dalje prvi na rang-listi, ali mu je drugoplasirani Aleksandar Zverev (29) prišao na 1.810 bodova zaostatka posle osvajanja trofeja u Njujorku. Pritom, do kraja ove sezone Siner će braniti čak 3.550 poena, pošto je aktuelni šamoion Beča i Pariza, ali i Završnog mastersa u Torinu.

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