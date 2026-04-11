JEZIVE SCENE NA STAZI! Pogledajte stravičan udes u kom je Srbin sačuvao glavu na ramenima! (VIDEO)
Neviđeni horor tokom trke Formule 4.
Andrej Petrović, srpski vozač koji se takmiči u Formuli 4, doživeo je užasan sudar tokom trke u Valensiji, inače prve u ovoj sezoni, a objavljen je i snimak ove nezgode.
Do sudara je došlo na samom početku trke, sredinom prvog kruga.
Dva bolida ispred Petrovića su se dodirnula, a kako su bili u sredini kolone, došlo je do lančane reakcije.
Petrović je ostao bez prostora za manevar, te je naleteo na jedan od zaustavljenih bolida.
Na Petrovića je naleteo vozač iza prvi velikoj brzini, čime je trka za srpskog vozača okončana.
Snimak sudara možete da pogledate na ovom linku.
