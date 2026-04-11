VISOK LET "ORLOVA"! Alimpijević dobio srpski derbi u Turskoj!

11. 04. 2026. u 19:42

Bivši trener Mege morao je da čestita selektoru košarkaša.

ВИСОК ЛЕТ ОРЛОВА! Алимпијевић добио српски дерби у Турској!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Bešiktaša pobedili su Bahčešehir u gradskom derbiju rezultatom 87:80.

Bio je ovo okršaj dvojice srpskih trenera, na privremenom radu u Istanbulu. Na kraju trijumfovala je ekipa selektora Dušana Alimpijevića, dok je nekadašnji strateg Mege Marko Barać morao da čestita svom kolegi.

Po računicama je ovo mirisalo i na finalnu utakmicu Evrokupa, ali je tada francuski Burž stigao do preokreta protiv Baraćevog Bahčešehira, pa su istanbulski rivali podelili megdan u turskoj Superligi.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-belim "orlovima" pobedu je doneo centar Ante Žižić, hrvatski košarkaš je ubacio 26 poena (9/10 iz igre, 8/8 sa linije slobodnih bacanja). Na kompletan učinak je dodao i šest uhvaćenih lopti.

Presudila je uvodna četvrtina, koju je Bešiktaš dobio sa dvocifrenim rezultatom 22:12. Alimpijevićev tim je od tada bio u vođstvu, nije ispuštao prednost i meč priveo rutinski kraju.

Na tabeli vode "orlovi", koji su nakratko zaseli na tron sa 22 pobede i četiri poraza, dok je Bahčešehir treći sa skorom 19-7.

MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu