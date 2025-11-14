UZ PODRŠKU „SLANE BARE“ ZA PROLAZ DALJE : Rukometaši Vojvodine u subotu (18) dočekuju Celje u 3. kolu EHF kupa
RUKOMETAŠI Vojvodine u subotu, 15. novembra (18) u „Slanoj bari“, u utakmici trećeg kola EHF lige, takmičenja koje su osvojili 2023. godine, dočekuju predstavnika Slovenije, Celje, osokoljeni prvenstvenom pobedom nad Kikindom (37:22).
Po rečima Vladana Matića, stratega Novosađana, Celje je je mlada i poletna ekipa pa njegove izabranike očekuje težak izazov.
- Mislim da da težeg rivala u ovom trenutku nismo mogli dobiti i nismo imali ni malo sreće u žrebu- kaže Matić.- Tamo sam proveo dve godine i znam kakva je obaveza nositi dres Celja. Takođe, znam i kakva je obaveza nositi dres Vojvodine. Biće to jako teška utakmica a pobednik će biti odlučen, ne u jednoj, već u dve utakmice. Očekuje nas, dakle, pravi boj od 120 minuta. Gledali smo ih, igraju brz rukomet. Mi imamo problem sa nedostatkom igrača, dosta ih je povređeno. Ali, glavu gore, moramo izvući sa ovim što imamo i da prođemo dalje.
Rukometaši Vojvodine očekuju veliku podršku sa tribina pa je klupska Uprava širom otvorila vrata „Slane bare“ za besplatan ulaz navijača i ljubitelja rukometa.
