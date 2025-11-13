Ostali sportovi

JAGODINA KOD CRNO-BELIH: Rukometašice Partizana sutra će ugostiti neugodne rivalke u ARKUS ligi

Slobodan Krstović

13. 11. 2025. u 12:29

NEOBIČNO 10. kola ARKUS lige za rukometašice. Počeće sutra, a završiće se 21.januara iduće godine. Naime, šampionat se prekida zbog SP od 26.novembra do 14.decembra u Holandiji i Nemačkoj zbog čega rukometašice Crvene zvezde i Bora, koje u subotu imaju važne evropske ispite, svoje zaostale mečeve mogu da odigraju tek iduće godine. A u petak Partizan dočekuje Jagodinu,a Medicinar Mladost.

ЈАГОДИНА КОД ЦРНО-БЕЛИХ: Рукометашице Партизана сутра ће угостити неугодне ривалке у АРКУС лиги

Foto: Profimedia

PAROVI 10.kola ARKUS lige za rukometašice, petak: Partizan – Jagodina (16.30), Medicinar – Mladost (19.30). Subota: Napredak – Naisa (19.30), Bekament – Železničar (16.30).Preostale dve utakmice odigraće se 21.januara iduće godine: Temerin – Bor (19.00), Crvena zvezda – Ruma (17.30).

TABELA:C.zvezda 17, Naisa 16, Ruma 13, Bor 11, Mladost 11, Napredak 9, Jagodina 9, Železničar 6, Bekament 6, Temerin 5, Partizan 5, Medicinar 0 bodova.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IMAM JEDNU STRAŠNU VEST Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara

"IMAM JEDNU STRAŠNU VEST" Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara