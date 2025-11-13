JAGODINA KOD CRNO-BELIH: Rukometašice Partizana sutra će ugostiti neugodne rivalke u ARKUS ligi
NEOBIČNO 10. kola ARKUS lige za rukometašice. Počeće sutra, a završiće se 21.januara iduće godine. Naime, šampionat se prekida zbog SP od 26.novembra do 14.decembra u Holandiji i Nemačkoj zbog čega rukometašice Crvene zvezde i Bora, koje u subotu imaju važne evropske ispite, svoje zaostale mečeve mogu da odigraju tek iduće godine. A u petak Partizan dočekuje Jagodinu,a Medicinar Mladost.
PAROVI 10.kola ARKUS lige za rukometašice, petak: Partizan – Jagodina (16.30), Medicinar – Mladost (19.30). Subota: Napredak – Naisa (19.30), Bekament – Železničar (16.30).Preostale dve utakmice odigraće se 21.januara iduće godine: Temerin – Bor (19.00), Crvena zvezda – Ruma (17.30).
TABELA:C.zvezda 17, Naisa 16, Ruma 13, Bor 11, Mladost 11, Napredak 9, Jagodina 9, Železničar 6, Bekament 6, Temerin 5, Partizan 5, Medicinar 0 bodova.
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.
12. 11. 2025. u 14:15
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija
Najnovije vesti iz evropskog fudbala su i te kako zanimljive. A stižu neposredno pred meč Engleza i Srba na Vembliju.
13. 11. 2025. u 15:40
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)