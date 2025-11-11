Ostali sportovi

ZVEZDA U HRVATSKOJ: Crveno-beli u prvom meču prvog kola Kupa izazivača gosti odbojkaša Ribole

Slobodan Krstović

11. 11. 2025. u 13:05

U PRVOM meču prvog kola Kupa Izazivača odbojkaši Karađorđa sutra (18.00)dočekuju Krku, dok igrači Crvene zvezde u Kaštel Starom od 19.00 izlaze na megdan Riboli.Revanši su 19.u Novom Mestu i 20.u Beogradu.

CEV (ilustracija)

Ukoliko eliminišu Slovence igrači Karađorđa će u drugomkolu igrati sa boljim iz duela Anortozis (Kipa) – Horodora (Ukrajina), a crveno-beli sa uspešnijim iz dvomeča Manakora (Španija) – Mladost Zagreb.

Podsetimo,pobeda od 3:0 i 3:1vredi tri boda,od 3:2 dva,a poraz od 2:3 jedan.Ukoliko su ekipe poravnate igraće se „zlatni set“ do 15 poena.

