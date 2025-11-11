ZVEZDA U HRVATSKOJ: Crveno-beli u prvom meču prvog kola Kupa izazivača gosti odbojkaša Ribole
U PRVOM meču prvog kola Kupa Izazivača odbojkaši Karađorđa sutra (18.00)dočekuju Krku, dok igrači Crvene zvezde u Kaštel Starom od 19.00 izlaze na megdan Riboli.Revanši su 19.u Novom Mestu i 20.u Beogradu.
Ukoliko eliminišu Slovence igrači Karađorđa će u drugomkolu igrati sa boljim iz duela Anortozis (Kipa) – Horodora (Ukrajina), a crveno-beli sa uspešnijim iz dvomeča Manakora (Španija) – Mladost Zagreb.
Podsetimo,pobeda od 3:0 i 3:1vredi tri boda,od 3:2 dva,a poraz od 2:3 jedan.Ukoliko su ekipe poravnate igraće se „zlatni set“ do 15 poena.
JOKIĆ REDOVNO DOMINIRA PROTIV SAKRAMENTA: Kingsi postaju omiljeni protivnik najboljem košarkašu današnjice
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Sakramenta koji se sastaju u "Golden 1 centru" pet sati posle ponoći.
11. 11. 2025. u 13:00
