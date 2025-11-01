Ostali sportovi

DRUGI SET ZA ISTORIJU: U komšijskom derbiju Ribnica pobedila Novi Pazar

Goran Ćirović

01. 11. 2025. u 12:19

Komšijski derbi je opravdao očekivanja, odbojkašima kraljevačke Ribnice na kraju su pripala dva, a Novom Pazarau jedan bod, ali će ostati upamćen drugi set u kojem je odigrano nevervatnih 78 poena i koji je pripao gostima rezultatom 38:40.

ДРУГИ СЕТ ЗА ИСТОРИЈУ: У комшијском дербију Рибница победила Нови Пазар

G.Šljivić (arhiva)

Do četvrtog ovosezonskog trijumfa u isto toliko utakmica BPŠ Prve lige, kraljevački „musketari“ stigli su, posle preokreta, maratonskih pet setova i triler završnice, savladavši komšije iz Novog Pazara pred svojim nvijačima rezultatom 3:2 (25:14, 38:40, 21:25, 25:15, 15:13).

U narednom 5. kolu, Ribnica će u Smederevu snage odmeriti sa istoimenom ekipom, dok će Novi Pazar ugostiti Spartak iz Ljiga.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPALETI POČINJE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A

SPALETI POČINjE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A