DRUGI SET ZA ISTORIJU: U komšijskom derbiju Ribnica pobedila Novi Pazar
Komšijski derbi je opravdao očekivanja, odbojkašima kraljevačke Ribnice na kraju su pripala dva, a Novom Pazarau jedan bod, ali će ostati upamćen drugi set u kojem je odigrano nevervatnih 78 poena i koji je pripao gostima rezultatom 38:40.
Do četvrtog ovosezonskog trijumfa u isto toliko utakmica BPŠ Prve lige, kraljevački „musketari“ stigli su, posle preokreta, maratonskih pet setova i triler završnice, savladavši komšije iz Novog Pazara pred svojim nvijačima rezultatom 3:2 (25:14, 38:40, 21:25, 25:15, 15:13).
U narednom 5. kolu, Ribnica će u Smederevu snage odmeriti sa istoimenom ekipom, dok će Novi Pazar ugostiti Spartak iz Ljiga.
SPALETI POČINjE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A
NAKON još jedne bure u najtrofejnijem italijanskom klubu, Juventus je konačno prekinuo crnu seriju i upisao prvu pobedu posle dva meseca, pa će večeras na stadionu “Đovani Cini” pokušati da veže dva trijumfa, protiv iznenađujuće solidnog Kremonezea (20.45).
01. 11. 2025. u 07:20
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
"TO NIJE GLUPOST, TO JE DNO!" Karleuša oštro o Cecinom potezu u Severnoj Makedoniji
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se povodom postupka koleginice Svetlane Cece Ražnatović na koncertu u Severnoj Makedoniji.
01. 11. 2025. u 13:31
