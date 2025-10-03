ZVEZDA STALA VEĆ NA STARTU: Crveno-beli u prvom kolu kvalifikacionog turnira za Evrokup izgubili od vaterpolista Trsta

POSLE fudbalera i košarkaša u Evropi su matirani i vaterpolisti Crvene zvezde. Crveno-beli su u prvom kolu kvalifikacionog turnira grupe B za plasman u grupnu fazu Evrokupa u Monpeljeu izgubili od Trsta – 11:12 (1:3, 2:2, 5:3, 3:4). Beograđani moraju danas (18.30) i u nedelju (12.00) da što ubedljivije savladaju Vuljagmeni i Monpelje ukoliko žele da ostanu u trci za drugo evropsko takmičenje. Podsetimo, plasman u grupnu fazu izboriće pobednici grupa i tri najbolje drugoplasirane ekipe.

Foto: M. Vukadinović

Zvezdaši su loše ušli u meč pošto su Italijani brzo poveli sa 3:0. Beograđani su uspeli da izjednače na 3:3, pa na 8:8, ali je rivala posle 9:9 u poslednjoj četvrtini serijom 3:0 rešio pitanje pobednika.

Golove za Zvezdu postigli su: Radović, Tankosić 3, Gak 2, Pješivac, Petković i Nikolov. U Trstu je najefikasniji bio Vuk Drašković sa četiri gola.