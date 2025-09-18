KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Šarenac u stručnom štabu Srbije

NACIONALNI tim Srbije je dobio veliko pojačanje-

Foto: FIBA

Naime, ženska rukometna reprezentacija Srbije doživela je pravu refmormu stručnog štaba. Brigu o damama preuzeo je španski stručnjak Hose Ignasio Prades, njegov pomoćnik je Fabio Lima, a trener golmana Katarina Tomašević.

Na mesto kondicionog trenera stigla je Tanja Šarenac i slobodno se može reći da je njen dolazak jedan od najvećih transfera našeg rukometa. Reč je o jednom od najboljih evropskih stručnjaka za fizičku pripremu sportista.

Posle kratkog vremena provedenog kao asistent na predmetu Biomehanika na Fakutetu za sport, Tanja Šarenac počinje internacionalnu karijeru sa ambicijom da nađe najbolji način kako da poveže nauku i praksu u pripremi sportista. U skoro 25 godina profesionalne karijere radi sa sportistima svih uzrasta indivdualno i timski u Americi, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Belgiji, Nemačkoj, Holandiji, Mađarskoj, kao u mnogim sportskim granama kao što su košarka, fudbal, rukomet, alpsko skijanje, džudo, sportko penjanje, skokovi u vodu, veslanje, triatlon, para-triatlon…

Deo je tima stručnjaka Olimpijskog komiteta Holandije, kao i edukativnog tima Evropske rukometne federacije. Na Igrama 2021. u Tokiju nastupalo je 29 olimpijaca i para-olimpijaca sa kojima je Tanja sarađivala, dok ih je u Parizu prošle godine bilo znatno više.

– Srećna sam što sam ovde, u Srbiji, ovaj grb koji sad nsim na grudima je dragocen i najveći. Konačno ću moći i srpskoj deci da pomognem, da ih edukujem i prenesem svoje znanje – rekla je Tanja Šarenac.

Rukometni savez Srbije je dolaskom Tanje Šarenac dobio vrhunskog stručnjaka, ženu koja ide u korak s vremenom, tehnologijom, a njeni rezultati najbolje govore. Istina, kad je reč o reprezentaciji naše zemlje, rezultati će se tek videti u narednom periodu i vremenu koje dolazi.

Ivan Milivojević, generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije je imao samo reči hvale za Tanju Šarenac.

–Srpski rukomet je nesumnjivo dobio najveće pojačanje kad je u pitanju struka. Velika nam je čast što će brigu o našim damama ubuduće voditi jedan od najboljih stručnjaka u oblaski fizičke pripreme i ponosno mogu da kažem da smo dobili trenera svetske klase. Tanja neće biti zadužena samo za rad sa seniorkama, već će brinuti o svima ženskim selekcijama, pošto će biti uključena i u kadetsku i juniorsku selekciju. Uz to, ona će obučavati i naše mlade trenere, a trebalo bi istaći i da poseduje i jednu od najboljih i najsavremenijih laboratorija na svetu koja će biti dragocena za sve nas – rekao je Ivan Milivojević.

