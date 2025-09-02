SRPKINJE DOŠLE KAO ŠAMPIONKE SVETA, A OTIŠLE... Evo koje mesto je zauzela ženska odbojkaška reprezentacija Srbije na Svetskom prvenstvu!

Malo je reći da je šokantno to što su dvostruke uzastopne prvakinje sveta u odbojci ispale već u osmini finala šampionata planete, ali ženska odbojkaška reprezentacija Srbije je upravo to doživela. I, zato i ne čudi konačan plasman koji je daleko od očekivanja.

FOTO: FIVB

Kako je saopštio Odbojkaši savez Srbije, naše odbojkašice su na kraju zauzele 10. mesto na 20. šampionatu planete koji se odigrava u Tajlandu.

Plasman u četvrtfinale ostvarile su Holandija, Japan, Italija, Poljska, Francuska, Brazil, Sjedinjene Američke Države i Turska.

Utakmice četvrtfinala odigraće se u sredu i četvrtak (3. i 4. septembar), u terminima od 12 i 15.30 časova po našem vremenu, uz direktne prenose na TV Arenasport.

Parovi su Holandija - Japan i Italija - Poljska (u sredu), te dan kasnije Brazil - Francuska i SAD - Turska. U polufinalu igraju pobednice prvog i četvrtog meča, odnosno drugog i trećeg.

Kako su Srpkinje ispale sa Svetskog prvenstva?

Podsetimo, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva na Tajlandu, pošto je izgubila od Holandije u pet setova.



Posle lošeg početka prvog seta i zaostatka od tri poena, Srpkinje su preuzele vođstvo i prve stigle do set lopti, ali nisu iskoristile dve, dok je Holandija prvu iskoristila i povela 1:0.



U drugom setu su naše odbojkašice bolje počele, vodile su 7:5, ali su Holanđanke preokrenule i ima dve vezane set lopte na 24:22. Uspele su izabranice Zorana Terzića da spasu obe, ali treću nisu uspele, pa je Holandija povela 2:0.

Srpkinje su u trećem setu bile u minusu od dva poena, 13:11, ali su uspele da se vrate, preokrenu i osvoje set. Nastavile su Sprkinje sa odličnom igrom i u četvrtom setu, pa su uvele meč u peti, odlučujući segment.

U njemu Holanđanke su ipak bile bolje i tako stigle do pobede i četvrtfinala Svetskog prvenstva.

Nika Dalderop je predvodila Holanđanke sa 19 osvojenih poena, Eles Dambrink je osvojila 17, a Marit Jesper 13.

Aleksandra Uzelac je u odsustvu povređene Bošković dominirala sa 31 poenom, Vanja Ivanović je imala 24, njena imenjakinja Bukilić 14, a Maja Aleksić 13.



