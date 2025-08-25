SLAVNI HRVAT U STRAŠNIM TRAGEDIJAMA IZGUBIO ŽENU I TRI SINA: "Svakog jutra tugujem i plačem"

Muhamed Ali u dve borbe nije uspeo da ga nokautira. Hrvatska je na njega ponosna, iako je, zvanično, on državljanin druge zemlje. Ali, živ pun uspona i padova - na kraju su obeležile strašne tragdije.

Evo kako je o tome javnost obavestio "Večernji list", pišući o čoveku koji je rođen kao Jure Čuvalo, od od roditelja Stipana i Katice, doseljenika iz Hercegovine u Kanadu, gde su potonju boksersku zvezdu učili samo hrvatski - jer su samo hrvatski i znali.

"Jedan od najboljih sportaša s hrvatskim korenima bivši je bokser Džordž Čuvalo. Rođen je u Torontu, a svoje korene vuče iz Ljubuškog gde mu je 2011. i otkriven kip, na čije je otvorenje došao i on sam.

Džordž je odradio 45 borbi i došao do okršaja za titulu prvaka sveta, ali je na domaćem terenu izgubio od Terela. Nakon toga dvaput se borio s legendarnim Muhamedom Alijem. Oba meča dobio je Ali, da bi nakon borbe najveći bokser svih vremena rekao: "Čuvalo je bio najtvrđi rival s kojim sam se ikad borio. Primao je moje najbolje udarce."

Sudije su ipak bile naklonjene Aliju, a nakon borbe Čuvalo je rekao što misli o njihovoj odluci: "Nakon meča u kojem je on pbedio, on je krvario i završio u bolnici, a ja sam sa ženom otišao na ples. Sad, ko je tu pobednik?"

Porodicu mu je uništila droga.

Tri sina bila su heroinski zavisnici, dva su umrla od predoziranja, dok je treći počinio samoubistvo.

Ubio se u hotelu nakon uzimanja heroina, uz poruku da je to uradio kako bi se pridružio braći u raju.

Posle toga Džordža je pogodila nova tragedija - i njegova supruga se ubila.

– Teško je, nije lako. Toliko sam naviknut na tragediju, vrlo je čudna situacija, osećam to ludilo oko sebe, kao da mi to treba, kao da ne mogu bez tragedije. Toliko sam puta bio udaren, teško udaren. Nokautiran – izjavio je svojevremeno upravo za Večernji list.

Isto tako, njegova unuka izgubila je životnu bitku i u dobi od samo 26 godina umrla je od raka.

– Imam fotografije moje porodice u kući u Kaledonu. Svakog jutra tugujem. Nisam napravljen od kamena. Tako da plačem, jer tako se osećam bolje – izjavio je za američke medije", a završava "Večernji".

