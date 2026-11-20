"Preživeli smo..."! Navaro objasnio šta je bilo presudno protiv Katalonaca!
Trener košarkaša Zvezde, Ibon Navaro kaže da je njegova ekipa došla do važne i velike pobede protiv Barselone, ali da će crveno-beli ostati mirni i pribrani.
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima Barselonu posle produžetka 103:100 u meču 13. kola Evrolige.
- Čestitam ekipi na pobedi protiv tako sjajnog tima, u odličnoj atmosferi. Mislim da smo, uprkos nedostatku preciznosti na početku utakmice, kada smo postigli samo dva poena za pet minuta, zadržali dobar intenzitet i energiju u odbrani, što nam je omogućilo da se vratimo u utakmicu do kraja prve četvrtine - rekao je Navaro.
On je naveo da je njegova ekipa održavala dobru energiju tokom cele utakmice.
- Preživeli smo izuzetno precizan šut Barselone za tri poena, ali znali smo da moramo maksimalno da ograničimo njihov učinak za dva poena. Zbog svog talenta, upravo su u tom segmentu do sada bili izuzetno dominantni. Imali su utakmice u kojima su šutirali 65 ili 70 odsto za dva poena, što ih čini praktično nepobedivim. Naša ideja bila je da taj procenat što više smanjimo - dodao je trener Crvene zvezde.
Španski stručnjak je istakao da je Evroliga neizvesno takmičenje i da crveno-beli treba da ostanu na zemlji posle svake pobede ili poraza.
- Na kraju smo u tome uspeli. Naravno, imali smo problema sa njihovim ofanzivnim skokovima, jer su fizički veoma dominantni i atletski izuzetno spremni. Ipak, na kraju su odlučivali sitni detalji. Ovo je važna i velika pobeda za nas, ali je ipak samo jedna pobeda - poručio je Ibon Navaro.
Zvezda je šestoplasirana na tabeli Evrolige sa osam pobeda i pet poraza, a u sledećem kolu dočekaće Virtus iz Bolonje.
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