Španci se poklonili Zvezdi i poručuju: "Ibon ima plan"
Ovako tamošnji mediji gledaju na meč crveno-belih protiv Reala
Crvena zvezda je ponovo u centru pažnje evropske košarkaške javnosti. Pred gostovanje Real Madridu u 11. kolu Evrolige, španski „AS“ posvetio je veliki tekst beogradskom klubu, a posebno je zanimljivo kako su opisali rad trenera Ibona Navara.
Naslov teksta „Ibon ima plan“ dovoljno govori o tome koliko su Španci impresionirani onim što je stručnjak uspeo da napravi u redovima crveno-belih.
Zvezda u Madrid stiže kao drugoplasirani tim Evrolige, sa učinkom od sedam pobeda i tri poraza, a dodatnu težinu tom rezultatu daje činjenica da je slavila na sedam od poslednjih osam utakmica u ovom takmičenju.
Posebno se izdvaja podatak da je ekipa koju predvodi Navaro trenutno najbolja odbrana Evrolige. Prema analizi španskog lista, crveno-beli primaju samo 75 poena po utakmici, a protivnicima dozvoljavaju svega 28 odsto uspešnosti u šutu za tri poena i 49,3 odsto za dva.
„AS“ ističe da Zvezda ne predstavlja samo skup kvalitetnih pojedinaca, već ekipu koja je konačno dobila jasnu strukturu i prepoznatljiv sistem igre. Upravo je to, prema oceni španskog novinara Rikarda Gonzalesa, jedna od najvećih promena u odnosu na prethodne sezone.
Posebno je naglašena širina igračkog kadra. Džordan Nvora, Čima Moneke, Tajson Karter, Kris Džons i Kristijan Koloko predstavljaju ozbiljnu pretnju, dok se u drugoj postavi nalaze igrači poput Džereda Batlera, Semija Odželeja i ostalih košarkaša koji mogu da promene tok utakmice.
Španci podsećaju i na to da je Koloko, koji je stigao iz NBA lige, brzo pronašao svoje mesto u ekipi, što dodatno povećava mogućnosti crveno-belih. Mada je pitanje da li će igrati zbog administrativnih problema.
Zanimljivo je i poređenje sa Real Madridom. Kraljevski klub ima najefikasniji napad u Evroligi, dok je Zvezda na suprotnoj strani terena najuspešnija ekipa takmičenja. Upravo zbog toga španski mediji predstojeći duel opisuju kao veliki sudar različitih košarkaških filozofija.
- Ibon ima plan - poručuju Španci, podsećajući i na čuvenu pesmu navijača Unikahe, koji su tokom njegovog mandata u Malagi na taj način slavili rad baskijskog stručnjaka.
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