Tabela Evrolige posle pobede Partizana: Evo gde su crno-beli nakon trijumfa nad Baskonijom
Košarkaši Partizana savladali su Baskoniju u 11. kolu Evrolige i tako se vratili na pozitivan učinak u elitnom takmičenju. Crno-beli sada imaju šest pobeda i pet poraza (6-5), čime su ponovo pokazali da mogu da se uključe u borbu za plasman u plej-of.
Na tabeli Evrolige ekipa Đoana Penjaroje trenutno zauzima 11. poziciju. Ipak, treba imati u vidu da su do sada odigrane samo dve utakmice 11. kola, pa će se poredak menjati nakon preostalih susreta.
Ispred Partizana nalaze se Žalgiris, Hapoel i Real Madrid, koji imaju učinak 6-4, odnosno jednu pobedu manje uz utakmicu manje.
Ispod crno-belih su Efes, Bešiktaš, Virtus i Asvel, svi sa skorom 4-6.
Na samom vrhu Panatinaikos ima učinak 8-2, dok ga prati čak pet ekipa sa skorom 7-3: Crvena zvezda, Valensija, Olimpijakos, Dubai i Barselona.
Partizan je, dakle, ponovo u pozitivnom ritmu, a naredne utakmice pokazaće može li da napravi dodatni korak ka mestima koja vode u doigravanje.
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