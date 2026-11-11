ODBRANOM DO PRVENCA: Vaterpolisti Novog Beograda u trećem kolu Lige šampiona u drugom poluvremena slomili otpor splitskog Jadrana

TREĆA – sreća. Vaterpolisti Novog Beograda su tek u trećem kolu grupe C Lige šampiona osvojili prve bodove, pošto su u drugom poluvremenu čvrstom odbranom i ubitačnim napadom slomili otpor splitskog Jadrana – 16:11 (2:2, 3:4, 4:1, 7:4). Puleni Zorana Bajića u četvrtom kolu, u utorak, 17.novembra, dočekuju evropskog šampiona Barselonetu.

Foto Nikola Skenderija

Dugo su Novobeograđani sebe tražili u napadu. Mučili su se sa igračem više, nisu bili sigurni sa igračem manje, pa je hrvatski klub nametnu svoj ritam. Ali, čim su zaigrali agresivnije u odbrani i odlučnije u napadu promenio se odnos snaga u bazenu i gosti nisu imali snage da se odupru timu koji su predvodili Martinović, Mesaroš i Šušiašvili.

Počeo je Novi Beograd dobro, poveo sa 2:0, sedam minuta nije primio gol, da bi gosti za dva minuta golovima Butića preokrenuli – 2:3. Uspeo je domaćin na trenutak da vrati prednost, da bi gost u finišu prvog delo sačuvao prednost.

Novobeograni su se trgli kada je u napadu proradio Mesaroš. Mađar je prekinuo post sa igračem više, postao nerešiva enigna za Splićane i domaćin je u trećoj četvrtini preorenuo na 9:7. Nastavio je domaćin u istom ritmu i u poslednjoj četvrtini. Raspucali su se i ostali igrači, pa su Novobeograđani iz minuta u minut uvećavali prednost do plus pet.

Raspored

TREĆE kolo Lige šampiona – grupa B: Radnički – Pro Reko 16:14, Oradea – Breša 15:17. TABELA: Radnički 9, Pro Reko 6, Breša 3, Oradea 0 bodova.

Grupa C: Novi Beograd – Jadran ST 16:11 . Petak: Barseloneta – Mladost (20.30). TABELA: Barseloneta 6, Mladost 4, Novi Beograd 3, Jadran ST 2 boda.