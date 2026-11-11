HAOS U MMA! Braća Nurmagomedov napala Meraba u hotelu!
Incident se navodno desio u Abu Dabiju.
Nekadašnji UFC šampion, Merab Dvališvili optužio je braću Nurmagedov, Usmana i Umara, da su ga zajedno sa grupom prijatelja fizički napali u hotelskom lobiju tokom boravka u Abu Dabiju.
Gruzin je na društvenim mrežama objavio snimak na kojem kategorički tvrdi, da je tokom intervjua za RAF, gde ga u subotu očekuje rvački meč protiv Marlona Moraesa, napadnut zajedno sa prijateljem.
Kako navodi Dvališvili, napadači su im prišli s leđa, dok je u incidentu učestvovalo 20 ljudi.
- Usman Nurmagomedov i njegovi prijatelji prišli su nam s leđa i počeli da nas udaraju. Obezbeđenje me je držalo, dok su nas oni šutirali dok smo bili na zemlji - ispričao je Merab Dvališvili.
Ne treba zaboraviti da "vatra" između Gruzina i porodice Nurmagomedov tinja odavno, pa je dodatno razbuktala pošto je Dvališvili u januaru 2025. godine pobedio Umara jednoglasnom odlukom sudija na UFC 311 i odbranio titulu u bantam kategoriji.
Merab je u snimku poručio da je i Umar učestvovao u tom napadu, nazivajući braću i njihove prijatelje kukavicama zbog "plašljivog" načina prilikom napada.
- Ako želite da se borimo, hajde da to uradimo na pravi način. Mi smo borci, ali vi ste nam prišli s leđa, jer nas je bilo samo dvojica - rekao je Dvališvili.
Ni Usman, ni Umar Nurmagomedov za sada se nisu oglašavali povodom ovih optužbi. S druge strane, gruzijski borac je naglasio da se oseća dobro i da ga incident neće sprečiti da izađe u oktagon i bori se protiv Moraesa, koji je zakazan u subotu.
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