Fight club

HAOS U MMA! Braća Nurmagomedov napala Meraba u hotelu!

С.С.

11. 11. 2026. u 19:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Incident se navodno desio u Abu Dabiju.

ХАОС У ММА! Браћа Нурмагомедов напала Мераба у хотелу!

Credit: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Nekadašnji UFC šampion, Merab Dvališvili optužio je braću Nurmagedov, Usmana i Umara, da su ga zajedno sa grupom prijatelja fizički napali u hotelskom lobiju tokom boravka u Abu Dabiju.

Gruzin je na društvenim mrežama objavio snimak na kojem kategorički tvrdi, da je tokom intervjua za RAF, gde ga u subotu očekuje rvački meč protiv Marlona Moraesa, napadnut zajedno sa prijateljem.

Kako navodi Dvališvili, napadači su im prišli s leđa, dok je u incidentu učestvovalo 20 ljudi.

- Usman Nurmagomedov i njegovi prijatelji prišli su nam s leđa i počeli da nas udaraju. Obezbeđenje me je držalo, dok su nas oni šutirali dok smo bili na zemlji - ispričao je Merab Dvališvili.

Ne treba zaboraviti da "vatra" između Gruzina i porodice Nurmagomedov tinja odavno, pa je dodatno razbuktala pošto je Dvališvili u januaru 2025. godine pobedio Umara jednoglasnom odlukom sudija na UFC 311 i odbranio titulu u bantam kategoriji.

Merab je u snimku poručio da je i Umar učestvovao u tom napadu, nazivajući braću i njihove prijatelje kukavicama zbog "plašljivog" načina prilikom napada.

- Ako želite da se borimo, hajde da to uradimo na pravi način. Mi smo borci, ali vi ste nam prišli s leđa, jer nas je bilo samo dvojica - rekao je Dvališvili.

Ni Usman, ni Umar Nurmagomedov za sada se nisu oglašavali povodom ovih optužbi. S druge strane, gruzijski borac je naglasio da se oseća dobro i da ga incident neće sprečiti da izađe u oktagon i bori se protiv Moraesa, koji je zakazan u subotu.

БОНУС ВИДЕО: МЛАДИЋ ИЗ БЕОГРАДА СВУДА УЗ СРБИЈУ: Филип са урнебесном мајицом пружа подршку ''орловима'' и у Лилу

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Emotivne poruke za fudbalsku legendu u Humskoj: Partizan i Galatasaraj se zajedno oprostili od Prekazija
Fudbal

0 3

Emotivne poruke za fudbalsku legendu u Humskoj: Partizan i Galatasaraj se zajedno oprostili od Prekazija

Dževad Prekazi ostavio je neizbrisiv trag u fudbalu, ali i među ljudima koji su imali priliku da ga upoznaju. Njegov odlazak okupio je nekadašnje saigrače, sportske rivale, prijatelje i poštovaoce, a posebno emotivan oproštaj upriličen je na stadionu Partizana u Humskoj. Počast nekadašnjem asu crno-belih odali su predstavnici dva kluba koja su obeležila njegovu karijeru, Partizana i Galatasaraja.

11. 11. 2026. u 12:16

Preminuo čuveni fudbaler Dinama i reprezentacije Jugoslavije
Fudbal

0 1

Preminuo čuveni fudbaler Dinama i reprezentacije Jugoslavije

Željko Matuš, nekadašnji fudbalski reprezentativac Jugoslavije i jedan od prepoznatljivih igrača zagrebačkog Dinama iz zlatnog perioda kluba, preminuo je u Švajcarskoj u 92. godini života. Njegovo ime ostalo je upisano u istoriju jugoslovenskog fudbala, kako zbog uspeha na klupskom nivou, tako i zbog odličja osvojenih sa nacionalnim timom.

11. 11. 2026. u 08:04

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nova obaloutvrda, duže šetalište i javni pontoni: Marina Dorćol ulaže 10 miliona evra u uređenje obale

Nova obaloutvrda, duže šetalište i javni pontoni: Marina Dorćol ulaže 10 miliona evra u uređenje obale