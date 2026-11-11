NAPADNUT DŽO BAJDEN: Mrežama kruže snimci, nastao opšti haos (VIDEO)

BIVPI američki predsednik Džozef Bajden napadnut je i gađan predmetima tokom nenajavljene posete glavnom gradu Irske Dablinu, a prema navodima irskih i britanskih medija, dve osobe su uhapšene.

Foto: Tanjuf/AP Photo/Ben Curtis, File

Bajden (83) je doputovao u Dablin sa suprugom kako bi prisustvovao ceremoniji na kojoj je njegov sin Hanter Bajden na Triniti koledžu odlikovan zlatnom medaljom za "izuzetan doprinos javnoj debati", prenosi Ajriš tajms.

Bivši američki predsednik sedeo je u prvom redu svečane sale tokom uručenja priznanja.

Njegov dolazak nije bio najavljen, ali je publika, čim ga je primetila, reagovala burnim aplauzom.

Joe Biden was pelted with milk cartons in Dublin, Ireland, as he took cover behind an umbrella. Police wrestled with protesters while he was rushed into his SUV. https://t.co/DCQbCgztYI — Breaking911 (@Breaking911) November 10, 2026

Tokom razgovora sa publikom nakon govora, Hanter Bajden opisao je izraelsko bombardovanje Pojasa Gaze kao "masovno ubijanje", navodeći da je ono što se događa u Gazi potpuno pogrešno i neopravdano.

"Blood, blood, blood on your hands!” Anti-Israel protesters confront former President Joe Biden outside Trinity College in Dublin, calling him a “war criminal” and hurling an object at his motorcade as officers escort him to a vehicle. Police arrest two people outside the college, where Biden attends an award ceremony honoring his son Hunter. See how the confrontation unfolds: https://t.co/jOtqSAZHlH — Fox News (@FoxNews) November 11, 2026

On je takođe stao u odbranu svog oca, ocenivši da je donosio najbolje odluke na osnovu informacija kojima je u tom trenutku raspolagao.

Nakon ceremonije, porodicu Bajden ispred koledža dočekali su propalestinski demonstranti, koji su protestovali zbog podrške koju je bivši američki predsednik pružao Izraelu tokom svog mandata.

Chaos at Trinity College Dublin this evening as protesters clash with Gardaí over the visit of former US President Joe Biden and Jill Biden. The crowd could be heard chanting “blood on your hands”, while objects were thrown at the former US President and his wife as they made their way out of Trinity College. — Boyne News (@BoyneNews) November 10, 2026

Pojedini demonstranti bacali su neidentifikovane predmete na Bajdena, a policija je intervenisala upotrebom biber-spreja i uhapsila dve osobe, prenose britanski mediji.

(Tanjug)

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