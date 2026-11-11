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NAPADNUT DŽO BAJDEN: Mrežama kruže snimci, nastao opšti haos (VIDEO)

Д.К.

11. 11. 2026. u 07:58

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BIVPI američki predsednik Džozef Bajden napadnut je i gađan predmetima tokom nenajavljene posete glavnom gradu Irske Dablinu, a prema navodima irskih i britanskih medija, dve osobe su uhapšene.

НАПАДНУТ ЏО БАЈДЕН: Мрежама круже снимци, настао општи хаос (ВИДЕО)

Foto: Tanjuf/AP Photo/Ben Curtis, File

Bajden (83) je doputovao u Dablin sa suprugom kako bi prisustvovao ceremoniji na kojoj je njegov sin Hanter Bajden na Triniti koledžu odlikovan zlatnom medaljom za "izuzetan doprinos javnoj debati", prenosi Ajriš tajms.

Bivši američki predsednik sedeo je u prvom redu svečane sale tokom uručenja priznanja.

Njegov dolazak nije bio najavljen, ali je publika, čim ga je primetila, reagovala burnim aplauzom.

Tokom razgovora sa publikom nakon govora, Hanter Bajden opisao je izraelsko bombardovanje Pojasa Gaze kao "masovno ubijanje", navodeći da je ono što se događa u Gazi potpuno pogrešno i neopravdano.

On je takođe stao u odbranu svog oca, ocenivši da je donosio najbolje odluke na osnovu informacija kojima je u tom trenutku raspolagao.

Nakon ceremonije, porodicu Bajden ispred koledža dočekali su propalestinski demonstranti, koji su protestovali zbog podrške koju je bivši američki predsednik pružao Izraelu tokom svog mandata.

Pojedini demonstranti bacali su neidentifikovane predmete na Bajdena, a policija je intervenisala upotrebom biber-spreja i uhapsila dve osobe, prenose britanski mediji.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

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