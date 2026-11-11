Svet

AUTOBUS SE ZAKUCAO U DESETINE AUTOMOBILA: Nova saobraćajna havarija, skoro 50 povređenih u Seongnamu (VIDEO)

Д.К.

11. 11. 2026. u 07:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAJMANjE 48 osoba povređeno je danas u lančanom sudaru u gradu Seongnamu, južno od Seula, kada je gradski autobus udario u više od 30 vozila koja su čekala na semaforu, saopštili su zvaničnici.

АУТОБУС СЕ ЗАКУЦАО У ДЕСЕТИНЕ АУТОМОБИЛА: Нова саобраћајна хаварија, скоро 50 повређених у Сеонгнаму (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Hong KI-won/Yonhap via AP

U nesreći, koja se dogodila u 7.34 časova po lokalnom vremenu u četvrti Bundang, učestvovala su četiri autobusa, kao i kamion i 27 putničkih automobila, pre nego što se autobus zaustavio udarivši u zaštitnu barijeru, prenosi Jonhap.

Među povređenima je šest osoba zadobilo teže povrede, ali nijedna nije životno ugrožena, naveli su zvaničnici.

Autobusom je upravljao muškarac u šezdesetim godinama, a policija nije utvrdila da je bio pod dejstvom alkohola.

Vozač je, prema saopštenju policije, izjavio da mu kočnice nisu radile, a istražni organi utvrđuju tačan uzrok nesreće.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nova obaloutvrda, duže šetalište i javni pontoni: Marina Dorćol ulaže 10 miliona evra u uređenje obale

Nova obaloutvrda, duže šetalište i javni pontoni: Marina Dorćol ulaže 10 miliona evra u uređenje obale