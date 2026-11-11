AUTOBUS SE ZAKUCAO U DESETINE AUTOMOBILA: Nova saobraćajna havarija, skoro 50 povređenih u Seongnamu (VIDEO)

NAJMANjE 48 osoba povređeno je danas u lančanom sudaru u gradu Seongnamu, južno od Seula, kada je gradski autobus udario u više od 30 vozila koja su čekala na semaforu, saopštili su zvaničnici.

Foto: Tanjug/Hong KI-won/Yonhap via AP

U nesreći, koja se dogodila u 7.34 časova po lokalnom vremenu u četvrti Bundang, učestvovala su četiri autobusa, kao i kamion i 27 putničkih automobila, pre nego što se autobus zaustavio udarivši u zaštitnu barijeru, prenosi Jonhap.

#IGR: Bus Crashes Into 32 Vehicles in South Korea A bus crashed into at least 32 vehicles in Seongnam, Bundang, South Korea, on Wednesday. The accident seriously injured nine people and caused minor injuries to 48 others. The bus struck vehicles, including those stopped at a traffic signal, before crashing into a median barrier. — India Global Review (@IGR_Media) November 11, 2026

Među povređenima je šest osoba zadobilo teže povrede, ali nijedna nije životno ugrožena, naveli su zvaničnici.

Autobusom je upravljao muškarac u šezdesetim godinama, a policija nije utvrdila da je bio pod dejstvom alkohola.

#CoréeDuSud 🇰🇷 : Ce matin vers 7h30 à Seongnam (Bundan-gu), un bus a percuté des véhicules à l'arrêt, provoquant un carambolage massif en chaîne de 17 voitures. Bilan provisoire officiel : 34 blessés, dont plusieurs graves. RT KBS https://t.co/5X4P90ZX9B — AsieNews (@AsiaNews_FR) November 11, 2026

Vozač je, prema saopštenju policije, izjavio da mu kočnice nisu radile, a istražni organi utvrđuju tačan uzrok nesreće.

(Tanjug)

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