AUTOBUS SE ZAKUCAO U DESETINE AUTOMOBILA: Nova saobraćajna havarija, skoro 50 povređenih u Seongnamu (VIDEO)
NAJMANjE 48 osoba povređeno je danas u lančanom sudaru u gradu Seongnamu, južno od Seula, kada je gradski autobus udario u više od 30 vozila koja su čekala na semaforu, saopštili su zvaničnici.
U nesreći, koja se dogodila u 7.34 časova po lokalnom vremenu u četvrti Bundang, učestvovala su četiri autobusa, kao i kamion i 27 putničkih automobila, pre nego što se autobus zaustavio udarivši u zaštitnu barijeru, prenosi Jonhap.
Među povređenima je šest osoba zadobilo teže povrede, ali nijedna nije životno ugrožena, naveli su zvaničnici.
Autobusom je upravljao muškarac u šezdesetim godinama, a policija nije utvrdila da je bio pod dejstvom alkohola.
Vozač je, prema saopštenju policije, izjavio da mu kočnice nisu radile, a istražni organi utvrđuju tačan uzrok nesreće.
(Tanjug)
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