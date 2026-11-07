Jokić najavio spektakl: "Možda stignem do tripl-dabla, biće sjajno"

Nikola Jokić ponovo je privukao pažnju izjavama pred naredni duel Denver Nagetsa, a ovog puta govorio je o razlikama između evropske i američke košarke, kao i o kvalitetu NBA lige.

AP Photo/David Zalubowski

Denver će u subotu od 23 časa po srednjoevropskom vremenu odmeriti snage sa Indijana Pejsersima u Meksiko Sitiju. Uoči ovog susreta, srpski centar razgovarao je sa predstavnicima američkih medija, a jedno od pitanja odnosilo se na sve veći uticaj evropskih i ostalih stranih košarkaša u NBA ligi.

Jokić nije želeo da iznosi kategorične zaključke o tome ko trenutno dominira najjačom košarkaškom ligom na svetu, ali je istakao da Evropa i Amerika imaju različite pristupe ovom sportu.

- Ne znam da li je to baš tako, ali u ligi svakako ima mnogo talentovanih igrača. Ranije sam rekao da je pritisak u Evropi, po mom mišljenju, znatno veći. Tamo se dešava da, ako izgubite jednu ili dve utakmice, možda nećete dobiti platu za treću - objasnio je Jokić.

Srpski as osvrnuo se i na predstojeći duel sa Indijanom, koji će biti odigran pred navijačima u Meksiko Sitiju. Na pitanje da li očekuje dobru utakmicu i mogućnost da ponovo zabeleži tripl-dabl, odgovorio je u svom prepoznatljivom, opuštenom stilu.

- Mislim da će biti sjajno. Videćemo da li ću uspeti da ostvarim tripl-dabl. Možda hoću - poručio je centar Denvera.

Jedna od tema bila je i reprezentativna košarka, odnosno mogućnost da Sjedinjene Američke Države zadrže primat na svetskoj sceni uoči Olimpijskih igara 2028. godine.

Jokić smatra da nema razloga za sumnju kada je reč o kvalitetu američke selekcije.

- Ne mislim da će SAD imati loš tim. Oni su i dalje najbolji na svetu - zaključio je Nikola Jokić.