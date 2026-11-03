Trener Denvera stao u odbranu Nikole Jokića: "On je jedan od najefikasnijih koji su igrali ovu igru...."

Denver je sinoć ponovo poražen, ovoga puta od Portlanda, a nakon meča svoje utiske izneo je trener Nagetsa Dejvid Adelman koji je kritikovao skok svoje ekipe i stao u odbranu svojih glavnih igrača, Mareja i pre svega Nikole Jokića.

AP Photo/David Zalubowski

trateg Denvera posebno je istakao loš učinak u skoku, kao i činjenicu da je rival imao čak 15 pokušaja iz igre više.

- Potpuno su nas nadigrali u skoku. Sve ničije lopte su bile njihove, šutirali su 15 puta više od nas, a to je uvek velika prednost za jednu ekipu. Razgovarali smo o tome u svlačionici i jednostavno je sramotno što smo to dozvolili, naročito na domaćem terenu - poručio je Adelman.

Šef stručnog štaba Nagetsa osvrnuo se i na organizaciju napada, naglasivši da Nikola Jokić i Džamal Marej ne mogu sami da nose teret kreacije igre, već da ostatak ekipe mora mnogo više da se uključi.

- Njih dvojica pokušavaju da stvaraju prilike za ostale, ali potrebno nam je da i drugi igrači preuzmu odgovornost u kreiranju napada. Kada odigrate akciju i lopta dođe do vas, postoji razlog za to. Protivnici šalju trojicu na naša dva glavna igrača - objasnio je trener Denvera.

Ipak, uprkos nešto slabijim procentima šuta srpskog centra, koji je utakmicu završio sa 10 pogodaka iz 22 pokušaja iz igre, uključujući dva od sedam za tri poena, Adelman ne sumnja u njegov kvalitet.

- Sve će doći na svoje mesto. Ovo je samo uzorak od šest utakmica, a govorimo o jednom od najefikasnijih ofanzivnih košarkaša koji su ikada igrali. U to verujem bez ikakve sumnje - naglasio je Adelman.

Trener Denvera dodao je da su Jokićevi trenutni statistički pokazatelji i dalje impresivni, čak i kada se uporede sa njegovim visokim standardima, te da mnogi igrači mogu samo da sanjaju o takvim brojkama.

Nagetsi su nakon šest odigranih utakmica na učinku od tri pobede i tri poraza, što ih trenutno drži na desetoj poziciji Zapadne konferencije. Nezadovoljstvo navijača zbog promenljivih rezultata sve je izraženije, pa će ekipa iz Kolorada morati što pre da pronađe pravi ritam.

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