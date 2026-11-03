OSLO ZAKORAČIO NA TANAK ARKTIČKI LED: Moskva poslala oštru poruku Norveškoj zbog zaplene ruske imovine
RUSIJA je zatražila od Norveške bezuslovno poštovanje međunarodnog prava, uključujući odredbe Sporazuma o Svalbardu, nakon zaplena ruske pokretne i nepokretne imovine na zahtev ukrajinskih kompanija, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
Tim povodom, u rusko Ministarstvo spoljnih poslova 3. novembra pozvan je privremeni otpravnik poslova Norveške u Moskvi Bjern Svenungsen, kome je uručen odlučan protest zbog nastavka zaplena.
- Zatražili smo od zvaničnog Osla bezuslovno poštovanje međunarodnog prava, uključujući odredbe Sporazuma o Svalbardu, kojim se garantuje slobodan pristup arhipelagu državljanima zemalja potpisnica - navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu ruskog ministarstva.
Ruska strana ističe da je pristup arhipelagu trenutno znatno otežan zbog zaplene ruskog broda.
- Ministarstvo spoljnih poslova Rusije i nadležni ruski organi nastojaće da izdejstvuju ukidanje zaplena ruske imovine. Generalni konzul Ruske Federacije na Svabaldu pruža neophodnu konzularnu i drugu pomoć članovima posade koji su ostali na brodu - navodi se na sajtu ministarstva.
(Sputnjik)
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