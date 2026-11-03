Svet

OSLO ZAKORAČIO NA TANAK ARKTIČKI LED: Moskva poslala oštru poruku Norveškoj zbog zaplene ruske imovine

P. Đurđević

03. 11. 2026. u 20:56

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RUSIJA je zatražila od Norveške bezuslovno poštovanje međunarodnog prava, uključujući odredbe Sporazuma o Svalbardu, nakon zaplena ruske pokretne i nepokretne imovine na zahtev ukrajinskih kompanija, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

ОСЛО ЗАКОРАЧИО НА ТАНАК АРКТИЧКИ ЛЕД: Москва послала оштру поруку Норвешкој због заплене руске имовине

James Glossop / News Licensing / Profimedia

Tim povodom, u rusko Ministarstvo spoljnih poslova 3. novembra pozvan je privremeni otpravnik poslova Norveške u Moskvi Bjern Svenungsen, kome je uručen odlučan protest zbog nastavka zaplena.

- Zatražili smo od zvaničnog Osla bezuslovno poštovanje međunarodnog prava, uključujući odredbe Sporazuma o Svalbardu, kojim se garantuje slobodan pristup arhipelagu državljanima zemalja potpisnica - navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu ruskog ministarstva.

Ruska strana ističe da je pristup arhipelagu trenutno znatno otežan zbog zaplene ruskog broda.

- Ministarstvo spoljnih poslova Rusije i nadležni ruski organi nastojaće da izdejstvuju ukidanje zaplena ruske imovine. Generalni konzul Ruske Federacije na Svabaldu pruža neophodnu konzularnu i drugu pomoć članovima posade koji su ostali na brodu - navodi se na sajtu ministarstva.

(Sputnjik)

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