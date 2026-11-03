Veliko pojačanje za Partizan: Penjaroja uskoro dobija još jednu opciju u reketu

Sve ide u dobrom smeru...

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Partizan bi uskoro mogao da dobije značajno pojačanje iz sopstvenih redova, pošto se Derek Vilis približava povratku na parket posle duge pauze izazvane povredom skočnog zgloba.

Ipak, crno-beli neće moći da računaju na američkog košarkaša u predstojećem evroligaškom susretu sa Makabijem.

Prema informacijama Mocart Sporta, Vilis je konačno skinuo ortopedsku čizmu koju je nosio tokom prethodnog perioda, što predstavlja važan korak u procesu oporavka. Iako se prvobitno očekivalo da će njegovo odsustvo trajati svega nekoliko dana, dodatni pregledi magnetnom rezonancom otkrili su da je povreda znatno ozbiljnija i da je došlo do oštećenja skočnog zgloba.

Amerikanac je u Partizan stigao tokom leta kao projektovana prva opcija na poziciji krilnog centra, ali je dosad uspeo da upiše svega jedan nastup u crno-belom dresu. Povredio se na utakmici protiv Olimpije iz Milana, nakon čega je započeo višenedeljni proces rehabilitacije pod nadzorom klupskih lekara.

Njegovo odsustvo primoralo je stručni štab Đoana Penjaroje da traži alternativna rešenja, pa je Partizan u međuvremenu angažovao Roberta Frenksa. U međuvremenu, u sastav se vratio i kapiten Vanja Marinković, dok je dodatne probleme u reketu izazvala povreda snažnog centra Tonjea Džekirija.

Očekuje se da se Vilis ekipi priključi početkom sledeće nedelje. Međutim, njegov nastup protiv Baskonije, koja naredne sedmice gostuje u Beogradu, još uvek je pod znakom pitanja. Mnogo izvesniji scenario jeste da američki krilni centar prvo dobije priliku u ABA ligi, gde bi kroz postepeno povećavanje minutaže mogao da se vrati u takmičarski ritam.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.