Košarka

Veliko pojačanje za Partizan: Penjaroja uskoro dobija još jednu opciju u reketu

У. Ћ.

03. 11. 2026. u 17:12

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Sve ide u dobrom smeru...

Велико појачање за Партизан: Пењароја ускоро добија још једну опцију у рекету

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Partizan bi uskoro mogao da dobije značajno pojačanje iz sopstvenih redova, pošto se Derek Vilis približava povratku na parket posle duge pauze izazvane povredom skočnog zgloba.

Ipak, crno-beli neće moći da računaju na američkog košarkaša u predstojećem evroligaškom susretu sa Makabijem.

Prema informacijama Mocart Sporta, Vilis je konačno skinuo ortopedsku čizmu koju je nosio tokom prethodnog perioda, što predstavlja važan korak u procesu oporavka. Iako se prvobitno očekivalo da će njegovo odsustvo trajati svega nekoliko dana, dodatni pregledi magnetnom rezonancom otkrili su da je povreda znatno ozbiljnija i da je došlo do oštećenja skočnog zgloba.

Amerikanac je u Partizan stigao tokom leta kao projektovana prva opcija na poziciji krilnog centra, ali je dosad uspeo da upiše svega jedan nastup u crno-belom dresu. Povredio se na utakmici protiv Olimpije iz Milana, nakon čega je započeo višenedeljni proces rehabilitacije pod nadzorom klupskih lekara.

FOTO: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Njegovo odsustvo primoralo je stručni štab Đoana Penjaroje da traži alternativna rešenja, pa je Partizan u međuvremenu angažovao Roberta Frenksa. U međuvremenu, u sastav se vratio i kapiten Vanja Marinković, dok je dodatne probleme u reketu izazvala povreda snažnog centra Tonjea Džekirija.

Očekuje se da se Vilis ekipi priključi početkom sledeće nedelje. Međutim, njegov nastup protiv Baskonije, koja naredne sedmice gostuje u Beogradu, još uvek je pod znakom pitanja. Mnogo izvesniji scenario jeste da američki krilni centar prvo dobije priliku u ABA ligi, gde bi kroz postepeno povećavanje minutaže mogao da se vrati u takmičarski ritam.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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