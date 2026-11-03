Košarka

Dvostruki MVP pohvalio Dončića kao niko do sada: "Jedan je od najboljih ikada..."

В.М.

03. 11. 2026. u 17:04

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Janis Adetokumbo imao je samo reči hvale za Luku Dončića, istakavši da je slovenački košarkaš jedan od najboljih ofanzivnih igrača koji su ikada kročili na parket. Grčki as smatra da Dončić zaslužuje mesto u samom vrhu istorije košarke, iako, prema njegovim rečima, pojedini nemaju hrabrosti da to otvoreno priznaju.

Двоструки МВП похвалио Дончића као нико до сада: Један је од најбољих икада...

Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Dončić je predvodio Los Anđeles Lejkerse do trijumfa nad Majami Hitom, a nakon susreta Adetokumbo nije krio koliko ceni kvalitet slovenačkog reprezentativca.

- Kada imate igrača poput Luke, jasno je da je jedan od najboljih strelaca u istoriji košarke, ako ne i najbolji. Mislim da se neki plaše da to kažu, ali on svakako zaslužuje da bude u tom društvu. Pored toga, on je i elitni asistent – poručio je grčki košarkaš.

Adetokumbo se osvrnuo i na Dončićeve šanse u borbi za MVP priznanje, a njegov odgovor nije ostavio prostor za dilemu.

- Ne želim previše da pratim MVP trku i slične stvari, već sam usredsređen na sebe, svoj tim i ono što možemo da unapredimo. Da li Luka ima kvalitet za MVP nagradu? Apsolutno! Već godinama pripada tom krugu igrača i sigurno je jedan od kandidata i ove sezone – istakao je Adetokumbo.

Ipak, pored pohvala na račun Dončića, grčki centar govorio je i o problemima sa kojima se suočava Majami. Poraz od Lejkersa bio je loš početak serije od pet uzastopnih gostovanja, a Adetokumbo je posebno naglasio nedostatak čvrstine i poverenja u ekipi.

- Ne igramo dovoljno čvrsto i moramo da podignemo nivo agresivnosti. Svako od nas mora da pokaže ponos i preuzme odgovornost za svoje postupke, a zatim moramo i međusobno da se držimo odgovornim. Potrebno je da verujemo jedni drugima u odbrani, a trenutno nam upravo to nedostaje – zaključio je grčki košarkaš.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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