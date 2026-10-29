Đurović grmi: „Čestitao bih Teodosiću već sada!“ Zvezda dobila pojačanje koje menja sve!

Crvena zvezda slavila je 103:73 protiv Bajerna iz Minhena, a Vlado Đurović imao je šta da kaže u studiju "Arena sport" televizije.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Proslavljeni teren bio je oduševljen.

- Nije bilo tako veličanstveno kao prvih osam, ali je bilo izvanredno svih 40 minuta. Atmosfera praznična na klupi. Publika oduševljena. Ono što sam video sa Džonatanom Motlijem samo u Beogradu može da se desi. Igrač koji je bio kritikovan i ne može da se sastavi i publika ga bodri i vrisak svih nakon koša. Valjda će mu to pomoći da dođe sebi i počne da igra kako treba. Navaro je počeo sa jakom postavom. Nije krenuo Nvora, ali nema veze kada krenuo je Kris Džons.

Rekao je Đurović da je ovakva Zvezda opasna po sve protivnike.

- Ovakva Zvezda je poslala poruku Evropi, da je Zvezda opasna svima sa ovakvom formom, ovakvim šutem, ovakvom hemijom.

Kristijan Koloko

- Što se tiče Koloka moram da kažem. Već sada bih čestitao Milošu Teodosiću. On će biti akvizicija, ako bude nastavio, na kraju sezone biće kao najbolja akvizicija. Ovaj momak je promenio Zvezdu i doneo joj novu dimenziju. Pet "banana", a igrao je 14 minuta. 12 poena... Da se nije razigravao Motli igrao bi više.

O publici i narednim protivnicima...

- Četiri hiljada gledalaca više nego protiv Makabija. Bilo bi i preko 20 hiljada da je dobijen Partizan, ali to je druga priča. Sada Zvezdu dočekuju pravi mečevi sa gostovanja mora da donese neku pobedu. Olimpijakos, Real Armani i Barselona. Prvi meč, ne samo zato što smo bratski klub već što Zvezda igra izvanredno, a i da izgubi, nije tragedija. Ako naprave iznenađenje biće pravo iznenađenje, Olimpijakos je oslabljen... Milutinovu neće biti lako protiv Koloka.