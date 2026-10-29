Pres konferencija Ibona Navara nakon pobede nad Bajernom: "Ovo je proces, ne smemo poleteti u pobedi"

Crvena zvezda je na impresivan način završila duplo kolo Evrolige. Crveno-beli su u Beogradskoj areni potpuno nadigrali Bajern i slavili sa ubedljivih 103:73, potvrdivši da imaju kvalitet za velike domete. Posle zahtevnog perioda, ekipa je odgovorila na pravi način i pokazala da može da se nosi sa pritiskom, za razliku od sličnih situacija iz prošle sezone.

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Nakon utakmice, trener beogradskog tima Ibon Navaro govorio je o igri svoje ekipe, doprinosu pojedinaca, ali i izazovima koji očekuju Zvezdu u nastavku sezone.

Španski stručnjak najpre je pohvalio timsku igru i način na koji su njegovi igrači odgovorili na specifičnu odbranu nemačkog sastava.

- Čestitam igračima i timu na pobedi i veoma dobroj predstovi. Imali smo 29 asistencija, znali smo šta treba da radimo protiv Bajernove odbrane koja je drugačija od ostalih. Radili smo na detaljima, na odbrani na Endiju Obstu. Igrao je dobro, ali smo ga kontrolisali. Svi su igrali dobro, svi su imalu ulogu i čestitam igračima još jednom - započeo je Navaro.

Kako se osećate posle ovakve pobede?

- Nikada ne smemo da poletimo u pobedi, ni da se unizimo u porazu, to je to - jasan je bio trener Crvene zvezde.

Da li je Koloko bilo ono što je falilo Zvezdi?

- Koloko je takav igrač. On je nam falio, takvog smo košarkaša tražili. Ipak, pre njega tim je radio tri meseca, naporno radio. Ne radi se samo o Koloku, ali ovo je tek deveto kolo, ima još mnogo mečeva do kraja - oprezno je pohvalio svog centra Navaro.

Svestan je španski trener da sledi težak raspored?

- Svaka utakmica je drugačiji izazov. Drugačija odbrana, drugačiji problemi koje moramo da rešavamo. Narednih sedam od osam mečeva igramo u gostima, to je težak raspored. Moramo da napredujemo, u skoku, kvalitetu blokova, komunikaciji i tako dalje - dodao je Ibon.

Ključ pobede bio je u odbrani nad Andreasom Obstom?

- Igrali smo drugačije odbrane na njemu u zavisnosti ko je na terenu. Tri vrste odbrane smo promenili, to je kvalitet koji imamo. Imamo 12 igrača u rosteru i još četiri sa strane. Nekada ćemo donositi dobre odluke i pobediti, ali ovo je košarka, nekada ćemo izgubiti jer ne možemo uvek sve da predvidimo - pohvalio je svoj tim španski stručnjak.

Da li Zvezda može još bolje u napadu?

- Nedostaje nam i dalje dosta toga, ali sve je ovo proces. Nekada je potrebno i da izgubimo da bismo naučili. Sada ćemo da vidimo da li ćemo se opustiti ili raditi još više. Danas smo igrali bolje nego u utorak. Lopta je dobro išla, svaki pas je pravovremen, spejsing je bio odličan.

Izundu nije bio u rosteru večeras...

- Znate kako je Izundu igrao prošle godine. Nije lako da počenete kao treći centar, a da završite kao prvi. Koloko je bio poslednji deo slagalice. Džonatan nam sa druge strane daje nešto što Koloko i Ebuka ne mogu, dok Koloko i Ebuka daju nešto što Motli ne može. Moramo da imamo i plan A i plan B. Trenerski posao nije lak.

Kako ekipa da ostane na zemlji posle dve spektakularne pobede i ovacija sa tribina?

- Ova atmosfera je najgora za nas. Moramo da ostanemo u "bablu" da bi se zaštitili od toga - istakao je nekadašnji šef struke Unikahe,

Koliko su važni igrači uloge?

- Nik i Šegi, momci kojima brojke nisu sjajne, igraju dobro, donose odluke. Oni balansiraju tim jer imamo igrače koji moraju da imaju loptu kod sebe. Oni prvi trče nazad, idu na skok u napadu i takvi igrači su neophodni u timu jer donose timu balans - za kraj je rekao Ibon Navaro.