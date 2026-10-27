Tabela Evrolige ima novi izgled! Evo gde je Zvezda posle ubedljive pobede nad Makabijem!

Crveno-beli ostvarili ubedljiv trijumf u Areni.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Makabi Tel Aviv sa 100:78 u osmom kolu Evrolige.

Na taj način Ibona Navara stigli su do petog trijumfa ove sezone i sada su na skoru 5-3.

Klub sa Malog Kalemegdana je, predvođen Tajsonom Karterom (27 poena) od prvog do poslednjeg minuta diktirao tempo i na kraju srušio "Ponos Izraela", koji važi za odličnu šutersku ekipu.

Na ruku Zvezdi išao je i poraz Dubaija od Pariza, u prvom meču dana, kao i pobeda Barselone u Minehnu protiv Bajerna, narednog rivala crveno-belih.

Nema sumnje da nemački gigant poljuljan dolazi za dva dana u Beograd, gde će Navarov tim pokušati da se rezultatski osveti za poraz iz prethodne sezone, koji ih je koštao plasmana u plej-of.

Standings provided by Sofascore

Zvezda je sada na šestom mestu i ako bi se sezona završila, plasirala bi se direktno u Top 6. Ispred njih su Hapoel i Olimpijakos sa bilansom 5-2, ali Izraelci i Pirejci svoje mečeve tek treba da odigraju u sredu.

Iza crveno-belih su trenutno, od sedmog do 10. mesta, ovim redosledom: Barselona i Dubai (sa po 5-3), Virtus i Partizan (4-3), međutim, Italijani i crno-beli igraju u sredu protiv Žalgirisa, odnosno, Asvela u Vilerbanu.

Prvi na tabeli je Panatinaikos sa sedam pobeda i samo jednim porazom, dok je drugi neuspeh zabeležio Fenerbahče, Obradovićev tim je sada usamljen na tronu.

Na začelju je trio Armani-Makabi-Baskonija, Italijani imaju dva trijumf uz čak šest poraza, dok su Izraelci i ekipa iz Vitorije na bilansu 1-7.

EVROLIGA - 8. KOLO

Utorak

Dubai - Pariz 93:99

/Bejkon 24 - Roden 20/

Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78

/Karter 24 - Klark 19/

Bajern Minhen - Barselona 84:88



Panatinaikos - Olimpija Milano 80:75

/Nan 20 - Hol 15/

Valensija - Fenerbahče 86:78

/Šorts 23 - Boldvin 19/

Baskonija - Real Madrid 86:104

/Lauson 17, Simons 17 - Maledon 19/

Sreda

Bešiktaš - Olimpijakos 18.30

Hapoel Tel Aviv - Efes 19.00

Asvel - Partizan 20.00

Virtus - Žalgiris 20.30

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