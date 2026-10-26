Košarka

"Ne smemo da paničimo": Trener Makabija zna šta ekipa mora da popravi!

Ч. В.

26. 10. 2026. u 21:34

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OGLASIO se trener Makabija iz Tel Aviva, Oded Kataš, pred duel sa Crvenom zvezdom u Evroligi.

Не смемо да паничимо: Тренер Макабија зна шта екипа мора да поправи!

Foto: Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Ponos Izraela" u Beograd dolazi posle neočekivanog poraza u tamošnjem prvenstvu od Makabi Rišona.

Ovo je težak poraz, a kada krene loše, onda se problemi samo nižu. Nalazimo se u teškom periodu. Ljudi u svlačionici su i dalje pozitivni i to je važno. Važno je da ostanemo ujedinjeni i da pokušamo da održimo visok nivo energije, kao što to i inače radimo - rekao je Kataš.

Zna šta treba da se promeni u igri kako bi ekipa počela da pobeđuje.

Moramo da pojednostavimo stvari. Uspeli smo da bolje pokrećemo loptu. Sezona je duga, ovo je tek treća utakmica u izraelskom prvenstvu i nema razloga za paniku. Svi žele da napreduju.

Protiv crveno-belih u timu zbog povrede neće biti bivšeg igrača Partizana Ifea Lundberga.

Sledeći igrač koji dođe mora da bude spreman. Ife je lider. Pronaći ćemo pravi ritam i hemiju sa igračima koje trenutno imamo. Verujemo u njih, sve je to deo košarke. Ne smemo da paničimo. Atmosfera u svlačionici je dobra - zaključio je Kataš.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Makabi igra se u utorak od 20 časova u "Beogradskoj areni".

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