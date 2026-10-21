Odlična partija Vase Micića u pobedi Hapoela nad Virtusom

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva pobedili su večeras u Sofiji ekipu Virtusa rezultatom 90:81 u meču sedmog kola Evrolige.

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Srpski košarkaš i član Hapoela Vasilije Micić zabeležio je 16 poena, tri asistencije i dva skoka za 19 minuta na terenu. Najefikasniji u ekipi Hapoela bio je Zek Ledej sa 22 poena i 10 skokova. Taj Odijase je postigao 13 poena, dok je Elajdža Brajant ubacio 12.

U redovima Virtusa po 12 poena postigli su Aliju Dijara i Derik Alston.

Hapoel se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Evrolige sa pet pobeda i dva poraza, dok je Virtus na osmoj poziciji sa učinkom 4-3.

U sledećem kolu, Hapoel će dočekati Efes, a Virtus će ugostiti Žalgiris.