Košarka

Odlična partija Vase Micića u pobedi Hapoela nad Virtusom

Танјуг

21. 10. 2026. u 21:34

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Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva pobedili su večeras u Sofiji ekipu Virtusa rezultatom 90:81 u meču sedmog kola Evrolige.

Одлична партија Васе Мицића у победи Хапоела над Виртусом

Photo: Dennis Agyeman / Shutterstock Editorial /

Srpski košarkaš i član Hapoela Vasilije Micić zabeležio je 16 poena, tri asistencije i dva skoka za 19 minuta na terenu. Najefikasniji u ekipi Hapoela bio je Zek Ledej sa 22 poena i 10 skokova. Taj Odijase je postigao 13 poena, dok je Elajdža Brajant ubacio 12.

U redovima Virtusa po 12 poena postigli su Aliju Dijara i Derik Alston.

Hapoel se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Evrolige sa pet pobeda i dva poraza, dok je Virtus na osmoj poziciji sa učinkom 4-3.

U sledećem kolu, Hapoel će dočekati Efes, a Virtus će ugostiti Žalgiris.

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