Partizan dobio novo oružje pred večiti derbi: Ko je Antonio Rivs i šta donosi crno-belima?

Partizan je pred nastavak evroligaške sezone dobio novo rešenje u spoljnoj liniji. U Humsku stiže Amerikanac Antonio Rivs, košarkaš koji je pažnju privukao igrama na univerzitetu, a potom pokušao da se izbori za stabilno mesto u NBA ligi.

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Reč je o 25-godišnjem beky visokom 196 centimetara, koji će dres crno-belih nositi do kraja sezone. Rivs je na NBA draftu 2024. godine izabran kao 47. pik, a u Beograd dolazi nakon perioda provedenog u razvojnoj ligi i pokušaja da se nametne u najjačoj košarkaškoj konkurenciji na svetu.

Njegov dolazak mogao bi da bude značajan za Partizan, koji se tokom sezone suočavao sa kadrovskim problemima i povredama. Dodatna opcija u napadu posebno je važna u trenucima kada ekipu očekuju zahtevni dueli na domaćoj i evropskoj sceni.

Šta Rivs može da donese Partizanu?

Jedna od glavnih prednosti novog igrača crno-belih jeste šut sa distance. Rivs se dobro snalazi u situacijama kada posle kretanja bez lopte izlazi iz blokova i traži poziciju za šut. Takav profil igrača mogao bi da otvori dodatni prostor za saigrače i oteža posao protivničkim odbranama.

Amerikanac je tokom koledž karijere pokazao da ume da bude efikasan i bez velikog broja poseda u svojim rukama. Upravo bi sposobnost da se brzo uklopi u napad i iskoristi prostor koji mu saigrači stvore mogla da bude važna za njegovu ulogu u Beogradu.

Ipak, navijači Partizana moraće da sačekaju na njegov debi. Rivs neće biti u prilici da pomogne ekipi u četvrtak, kada je na programu evroligaški večiti derbi. Ni Crvena zvezda neće biti kompletna, pošto zbog odsustva neće moći da računa na Kristijana Koloka, koji je nedavno stigao na Mali Kalemegdan.

Od Ilinoisa do Kentakija: Put ka profesionalnoj košarci

Rivs je rođen u Čikagu, a ime je izgradio nastupajući za dva poznata američka univerziteta. Prve značajnije korake napravio je na Ilinoisu, gde je tokom ranih sezona pokazao da može da bude jedan od nosilaca igre.

Nakon što je 2021. godine razmatrao izlazak na NBA draft, odlučio je da povuče prijavu i nastavi koledž karijeru. Ta odluka pokazala se kao dobra, jer je u sezoni 2021/22. stigao do proseka od 20,1 poena po utakmici, što mu je ujedno i najbolji učinak na univerzitetskom nivou.

Promena trenera uticala je na njegov dalji put, pa je Rivs 2022. godine prešao u Kentaki. Tamo je radio pod rukovodstvom poznatog stručnjaka Džona Kaliparija, a iako nije uvek bio starter, uspeo je da zadrži značajnu ulogu u ekipi.

U jednoj od sezona za Kentaki beležio je 14,4 poena po utakmici, dok je njegov napredak potvrđen i izborom u drugu najbolju petorku konferencije. Našao se i među 25 kandidata za nagradu „Džon Vuden“, jedno od najpoznatijih individualnih priznanja u američkoj univerzitetskoj košarci.

Tokom boravka na koledžu delio je svlačionicu i teren sa igračima sa ovih prostora. U Kentakiju mu je saigrač bio Zvonimir Ivišić, dok je na Ilinoisu igrao sa Dušanom Mahorčićem, košarkašem iz Trebinja.

NBA iskustvo i potraga za pravom prilikom

Rivsov profesionalni put počeo je na draftu 2024. godine, kada je izabran kao 47. pik. Iako je prvobitno povezivan sa Orlandom, tokom draft večeri završio je u Nju Orleansu, gde je dobio priliku da se bori za mesto u NBA sastavu.

Poput mnogih mladih igrača koji pokušavaju da naprave iskorak u najjačoj ligi na svetu, Rivs je kombinovao nastupe u NBA i razvojnoj ligi. Uprkos ograničenoj minutaži na najvišem nivou, umeo je da iskoristi svoje prilike. Jedan od najboljih primera bila je utakmica u kojoj je postigao 34 poena.

Put ga je potom odveo u Šarlot, gde je nastavio da se bori za mesto u NBA rotaciji. U razvojnom timu beležio je gotovo 16 poena, 3,3 skoka i 1,4 asistencije po utakmici, ali je u prvom timu dobio priliku na svega deset susreta.

Poslednju šansu da se nametne u NBA okruženju dobio je u Minesoti, ali saradnja nije potrajala. Posle novog rastanka sa američkim klubom, Rivs je odlučio da karijeru nastavi u Evropi, a Partizan će mu pružiti priliku da pokaže da može da bude važan faktor i na evroligaškom nivou.

Za crno-bele je sada najvažnije da novo pojačanje što pre pronađe svoje mesto u sistemu i pretvori šuterski potencijal u konkretan doprinos ekipi. Rivs dolazi sa zanimljivom univerzitetskom biografijom i iskustvom iz američke profesionalne košarke, ali će tek utakmice u dresu Partizana pokazati koliko može da pomogne timu u završnici sezone.nja njd