Niš disao kao jedno! Održana humanitarna trka za žene obolele od raka

Niška tvrđava danas je bila mala da primi sve one koji su trčanjem, osmehom i velikom solidarnošću poslali snažnu poruku podrške ženama koje se bore sa rakom.

FOTO: Fondacija "Budite uz nas"

Na hiljade koraka, jedan zajednički cilj i poruka koja se daleko čula – niste same!

Humanitarna "Trka za život", u organizaciji fondacije "Budite uz nas", ove godine prevazišla je sva očekivanja i oborila rekord po broju učesnika. Od simboličnog početka sa stotinak Nišlija, ova manifestacija iz godine u godinu raste, okupljajući sve više ljudi spremnih da pokažu da podrška i zajedništvo mogu da budu snažan oslonac u najtežim životnim bitkama.

Ove godine čak 1.300 učesnika trčalo je zajedno, dokazujući da Niš ima veliko srce i da niko ne mora sam da prolazi kroz najtežu trku svog života – onu protiv raka.

Iza svakog koraka krila se jedna važna poruka: borba sa bolešću nije samo lična bitka, već i borba u kojoj su razumevanje, podrška i ljudskost od neprocenjivog značaja. Za neke je ovo bila trka, za druge način da pruže podršku, a za sve zajedno prilika da pokažu da nada i solidarnost idu ruku pod ruku.

FOTO: Fondacija "Budite uz nas"

Organizatori manifestacije bili su niško udruženje "Budite uz nas", koje pruža podršku ženama obolelim i lečenim od raka dojke, raka štitaste žlezde i ginekoloških karcinoma, i Atletski klub Radnički.

Da sve protekne u najboljem redu, pobrinuli su se organizatori, medicinsko osoblje i volonteri, dok su učesnike, pored okrepe, pred start dočekali i prigodni kulturno-umetnički program i atmosfera ispunjena emocijama, osmesima i zajedničkom željom da se pošalje što glasnija poruka podrške.

Ako se ovogodišnji trend rasta nastavi, naredna "Trka za život" možda će morati da pronađe novi prostor za sve one koji žele da budu deo ove divne priče.

Jer danas se u Nišu nije trčalo samo za ciljnu liniju. Trčalo se za nadu, za hrabrost, za podršku i za sve žene kojima je potrebno da znaju da nisu same.

Kako je izgledala trka koja je ujedinila Niš, pogledajte u našem video-prilogu.