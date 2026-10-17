Torcida prekršila nepisano pravilo! Novi skandal navijača Hajduka

Torcida na meti kritika zbog napada na pristalice Ajaksa.

Credit: Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia

Nepisano pravilo navijačke scene, prema kojem se ne napadaju oni koji na gostovanja dolaze isključivo da podrže svoj klub i ne traže sukob, prekršeno je u Splitu, tvrdi direktor Udruženja navijača Ajaksa Fabijan Nagcam.

On je upozorio na nasilje kojem su, prema svedočenjima pristalica holandskog kluba, bili izloženi i ljudi koji nisu učestvovali u navijačkim obračunima.

Uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu je vladao haos. Torcida je veličala Adolfa Hitlera, uzvikivala "Aušvic", kao i "Ajmo, ajmo ustaše", dok su zabeleženi i napadi na gostujuče navijače, zbog čega su pojedini odlučili da skrate boravak u Hrvatskoj i vrate se kući. Drugima je, zbog bezbednosne situacije, savetovano da ostanu u hotelima.

Nagcam je za holandsku televiziju AT5 posebno ukazao na činjenicu da su se među metama našli i navijači koji nisu došli da izazivaju nerede.

- Napadaju se obični navijači koji apsolutno nisu došli da izazivaju sukobe. Postoji nepisano pravilo da takvi ljudi ne bi smeli da budu meta nasilja. Očigledno se u Splitu događa upravo suprotno. Ovo je prešlo sve granice - izjavio je Nagcam.

Direktor udruženja naveo je i da je čuo uznemirujuća svedočenja o napadima na ljude koji su tek stigli u grad ili su vreme provodili u šetnji.

- Čuo sam priče ljudi koji su uzeli taksi sa aerodroma, a napadnuti su čim su izašli ispred smeštaja. Napadani su i ljudi koji su mirno šetali plažom. Bila je to zastrašujuća situacija - rekao je on za portal NU.nl.

Ajaks je prethodno upozorio svoje pristalice na bezbednosne rizike u Splitu, navodeći da je dobio više prijava o zastrašivanju i fizičkim napadima.

U međuvremenu, policija je saopštila da je tokom noći između srede i četvrtka privela više desetina osoba i sprečila sukob većeg broja pripadnika navijačkih grupa. Prema zvaničnim informacijama, u tom incidentu nije bilo povređenih.