Torcida prekršila nepisano pravilo! Novi skandal navijača Hajduka
Torcida na meti kritika zbog napada na pristalice Ajaksa.
Nepisano pravilo navijačke scene, prema kojem se ne napadaju oni koji na gostovanja dolaze isključivo da podrže svoj klub i ne traže sukob, prekršeno je u Splitu, tvrdi direktor Udruženja navijača Ajaksa Fabijan Nagcam.
On je upozorio na nasilje kojem su, prema svedočenjima pristalica holandskog kluba, bili izloženi i ljudi koji nisu učestvovali u navijačkim obračunima.
Uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu je vladao haos. Torcida je veličala Adolfa Hitlera, uzvikivala "Aušvic", kao i "Ajmo, ajmo ustaše", dok su zabeleženi i napadi na gostujuče navijače, zbog čega su pojedini odlučili da skrate boravak u Hrvatskoj i vrate se kući. Drugima je, zbog bezbednosne situacije, savetovano da ostanu u hotelima.
Nagcam je za holandsku televiziju AT5 posebno ukazao na činjenicu da su se među metama našli i navijači koji nisu došli da izazivaju nerede.
- Napadaju se obični navijači koji apsolutno nisu došli da izazivaju sukobe. Postoji nepisano pravilo da takvi ljudi ne bi smeli da budu meta nasilja. Očigledno se u Splitu događa upravo suprotno. Ovo je prešlo sve granice - izjavio je Nagcam.
Direktor udruženja naveo je i da je čuo uznemirujuća svedočenja o napadima na ljude koji su tek stigli u grad ili su vreme provodili u šetnji.
- Čuo sam priče ljudi koji su uzeli taksi sa aerodroma, a napadnuti su čim su izašli ispred smeštaja. Napadani su i ljudi koji su mirno šetali plažom. Bila je to zastrašujuća situacija - rekao je on za portal NU.nl.
Ajaks je prethodno upozorio svoje pristalice na bezbednosne rizike u Splitu, navodeći da je dobio više prijava o zastrašivanju i fizičkim napadima.
U međuvremenu, policija je saopštila da je tokom noći između srede i četvrtka privela više desetina osoba i sprečila sukob većeg broja pripadnika navijačkih grupa. Prema zvaničnim informacijama, u tom incidentu nije bilo povređenih.
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