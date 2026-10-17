OFK ulaže u budućnost! Poznati trener direktor omladinske škole Romantičara
Vredno rade u OFK Beogradu kako bi sve strukture kluba bile na vrhunskom nivou.
Kako prenosi "Max sport" Zoran Govedarica biće novi direktor omladinske škole kluba sa Karaburme:
Iskusni fudbalski stručnjak iza sebe ima bogato trenersko iskustvo, stečeno kroz rad u domaćem fudbalu, ali i u Crnoj Gori. Tokom karijere predvodio je brojne klubove, među kojima su Novi Pazar, Proleter iz Novog Sada, Inđija, Novi Pazar i Bačka iz Bačke Palanke, dok je radio i u crnogorskim ekipama Grbalj, Budućnost iz Podgorice, OFK Titograd i Rudar iz Pljevalja.
Posebno se izdvojio radom u Inđiji i Bačkoj, gde je uspevao da ostvari zapažene rezultate. Sa Grbljem je 2018. godine stigao do borbe za evropske kvalifikacije, što mu je otvorilo vrata Budućnosti, jednog od najvećih klubova u Crnoj Gori.
Dolazak Govedarice na čelo omladinske škole predstavljaće novi izazov u njegovoj karijeri, ovoga puta sa fokusom na razvoj mladih fudbalera i stvaranje osnove za budućnost kluba sa Karaburme.
OFK Beograd je kroz svoju istoriju iznedrio brojne kvalitetne fudbalere, a rad omladinske škole jedan je od važnih segmenata u daljem razvoju kluba. Ostaje da se vidi kakve će novine Govedarica doneti u sistem rada sa mlađim kategorijama i na koji način će biti postavljeni naredni koraci u razvoju talenata.
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