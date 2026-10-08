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Rizično! Organizatori Velike nagrade Singapura doneli bitnu odluku

Александар Илић
Aleksandar Ilić

08. 10. 2026. u 19:55

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Trka Formule 1 za Veliku nagradu Singapura proglašena je opasnom zbog veoma visokih temperatura, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Ризично! Организатори Велике награде Сингапура донели битну одлуку

Foto: AP Photo/Darko Bandic

To je četvrti put ove sezone da se neka trka proglasi da je rizična zbog ekstremne vrućine, posle Velike nagrade Austrije, Italije i Bahreina koja je vožena u Maleziji.

Bolidi će zbog toga ugraditi sisteme za hlađenje kroz prsluk vozača zbog regulisanja temperature u kabini.

Status trke sa rizikom od ekstremne vrućine uvodi se kada se prognozira da će temperatura tokom trke u nekom trenutku preći 31 stepen Celzijusa.

Formula 1 je saopštila da ne smatra da ima razloga za veću zabrinutost.


Singapur se nalazi blizu ekvatora i odavno je poznat kao jedna od najzahtevnijih trka za vozače. Trka se vozi noću, ali temperatura i nakon zalaska sunca ostaje oko 30 stepeni.

Sprint trka vozi se u subotu od 11 časova po centralnoevropskom vremenu, a trka za Veliku nagradu Singapura na programu je u nedelju od 14 sati.

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