Rizično! Organizatori Velike nagrade Singapura doneli bitnu odluku

Trka Formule 1 za Veliku nagradu Singapura proglašena je opasnom zbog veoma visokih temperatura, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Foto: AP Photo/Darko Bandic

To je četvrti put ove sezone da se neka trka proglasi da je rizična zbog ekstremne vrućine, posle Velike nagrade Austrije, Italije i Bahreina koja je vožena u Maleziji.

Bolidi će zbog toga ugraditi sisteme za hlađenje kroz prsluk vozača zbog regulisanja temperature u kabini.

Status trke sa rizikom od ekstremne vrućine uvodi se kada se prognozira da će temperatura tokom trke u nekom trenutku preći 31 stepen Celzijusa.

Formula 1 je saopštila da ne smatra da ima razloga za veću zabrinutost.





Sprint trka vozi se u subotu od 11 časova po centralnoevropskom vremenu, a trka za Veliku nagradu Singapura na programu je u nedelju od 14 sati.