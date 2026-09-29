Zvezda se oglasila saopštenjem pred Evroligu i uputila važnu poruku navijačima

Iz kluba podsećaju na to da su pod uslovnom kaznom

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Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je da je od disciplinskog sudije Evrolige dobio poslednje upozorenje pred izricanje nove kazne zbog niza incidenata zabeleženih na utakmici prvog kola protiv litvanskog Žalgirisa.

Iz kluba su tim povodom uputili hitan apel navijačima da u predstojećim mečevima navijaju fer, sportski i korektno, kako dvorana ne bi bila u potpunosti zatvorena za publiku.

Kako se navodi u saopštenju crveno-belih, delegat i sudije meča sa Žalgirisom uneli su u izveštaj brojne prekršaje sa tribina

- Kako se navodi u izveštaju, između ostalog, navijači su tokom utakmice koristili lasere, uvredljivo skandirali imena pojedinih igrača i sudija, palili baklje i ubacivali predmete u teren. Pošto je KK Crvena zvezda već bio kažnjavan, uključujući i utakmicu sa Žalgirisom na kojoj smo imali umanjen kapacitet dvorane za 20 posto, ovakav izveštaj znači da je klub pod novom uslovnom kaznom, koja bi u slučaju ponavljanja incidenata donela novu i još težu kaznu - stoji u saopštenju.

Iz Zvezde podsećaju da su tokom prethodnih sezona na ime kazni platili stotine hiljada evra i da je svaki naredni prestup ogroman rizik za funkcionisanje kluba.

- Još jedan incident dovodi nas u situaciju da ćemo igrati utakmicu bez publike ili sa drastično umanjenim kapacitetom i uz ogromnu novčanu kaznu. Podsećamo da je KK Crvena zvezda tokom godina na kazne platio ogromnu sumu koja se meri u stotinama hiljada evra, i igrao pojedine utakmice bez prisustva publike, ili sa umanjenim kapacitetom dvorane - upozoravaju sa Malog Kalemegdana.

Crveno-bele u naredna dva dana očekuju novi izazovi u Beogradu, gde će ugostiti ekipe Hapoela i Anadolu Efesa.

- U naredna dva dana organizovaćemo još dva meča, u goste nam stižu Hapoel i Anadolu Efes. Navijajmo fer, sportski i korektno! Fokus i pažnja neka budu usmereni na naše momke i podršku koju samo vi možete da date! Nemojte bacati ništa u teren, ne koristite lasere, ne vređajte nikoga, već navijajte za naše crveno-bele! Pokažimo svima ono što mi već znamo – da atmosferu koju prave Zvezdaši u punoj Areni nema niko u Evropi, ali samo ako smo vetar u leđa našem timu - zaključuje se u saopštenju KK Crvena zvezda.