Košarka

Pariz spreman za Partizan: Francuski klub pobedio pred duel sa crno-belima u Evroligi

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

27. 09. 2026. u 21:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaši Pariza će sa pobedom u džepu dočekati Partizan u drugom kolu Evrolige. Francuski tim je na otvaranju domaćeg prvenstva savladao Nansi na gostovanju sa 78:73, i to posle preokreta u poslednjoj četvrtini.

Париз спреман за Партизан: Француски клуб победио пред дуел са црно-белима у Евролиги

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ekipa iz prestonice Francuske imala je prednost posle prvih deset minuta, ali je narednih 20 minuta pripalo domaćinu. Nansi je u završnu deonicu ušao sa pet poena viška, međutim Pariz je tada pronašao odgovor i serijom u poslednjih deset minuta stigao do pobede.

Gosti su četvrtu četvrtinu dobili rezultatom 27:17 i tako izbegli neprijatan poraz na startu prvenstva. Utakmica je bila neuobičajeno efikasno skromna za standarde Pariza, pošto je završena sa ukupno 151 poenom.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Nadir Hifi sa 23 poena, dok je Džered Roden dodao 15. Nansi je predvodio Kevin Marsiljon sa 20 poena i sedam skokova.

Pariz će tako u dobrom raspoloženju dočekati Partizan, koji je na programu u utorak u 20.45. Francuski predstavnik prethodno je poražen od Panatinaikosa u gostima, u prvom meču Željka Obradovića u Evroligi u Atini. Crno-beli su na drugoj strani bili bolji kod kuće od Armanija.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru