Pariz spreman za Partizan: Francuski klub pobedio pred duel sa crno-belima u Evroligi
Košarkaši Pariza će sa pobedom u džepu dočekati Partizan u drugom kolu Evrolige. Francuski tim je na otvaranju domaćeg prvenstva savladao Nansi na gostovanju sa 78:73, i to posle preokreta u poslednjoj četvrtini.
Ekipa iz prestonice Francuske imala je prednost posle prvih deset minuta, ali je narednih 20 minuta pripalo domaćinu. Nansi je u završnu deonicu ušao sa pet poena viška, međutim Pariz je tada pronašao odgovor i serijom u poslednjih deset minuta stigao do pobede.
Gosti su četvrtu četvrtinu dobili rezultatom 27:17 i tako izbegli neprijatan poraz na startu prvenstva. Utakmica je bila neuobičajeno efikasno skromna za standarde Pariza, pošto je završena sa ukupno 151 poenom.
Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Nadir Hifi sa 23 poena, dok je Džered Roden dodao 15. Nansi je predvodio Kevin Marsiljon sa 20 poena i sedam skokova.
Pariz će tako u dobrom raspoloženju dočekati Partizan, koji je na programu u utorak u 20.45. Francuski predstavnik prethodno je poražen od Panatinaikosa u gostima, u prvom meču Željka Obradovića u Evroligi u Atini. Crno-beli su na drugoj strani bili bolji kod kuće od Armanija.
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