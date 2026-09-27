Stanković posle poraza od Holandije: Ponosan sam i srećan, vratiće se sve!

SRBIJA je izgubila od Holandije (1:2). Ponosan na borbu naše reprezentacije bio je Aleksandar Stanković.

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Vezista je bio starter i odigrao je 45 minuta kad ga je zamenio Dušan Tadić.

- Borili smo se do kraja, mislim da smo odigrali fantastičnu utakmicu, pogotovo prvo poluvreme, da nisu imali penal, možda ne bi ni dali gol. Ponosan sam na njih što smo se borili do kraja, rezultat je to što jeste, ali idemo dalje - rekao je Stanković.

Sve ovo su pripreme za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo koje počinju u martu.

- Spremamo se, ako ovako nastavimo, bićemo spremniji nego sad. Uz rad selektora i stručni štab, da stignemo što spremniji.

Vezista Intera je istakao da je Srbija mogla i da pobedi ovu utakmicu.

- Mnogo sam ponosan i srećan što nismo odustali. Mogli smo da pobedimo utakmicu, ali izgubili smo na kraju i to je fudbal. Vratiće se sve.

Sledeći rival u Ligi nacija je Nemačka.

- Očekujem isto ovako da se borimo, da imamo više šansi. Znamo kakva je Nemačka, imamo i mi svoje prednosti. Videćemo...

Za kraj je objasnio šta treba da se popravi u igri.

- Ne znam stvarno, to zna selektor siguro i sprema se da bude bolje - zaključio je Stanković.

Podsetimo, utakmica Nemačka - Srbija na programu je u četvrtak od 20.45 u Minhenu.

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