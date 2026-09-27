HOLANĐANI OTKRILI ŠTA IH JE NAJVIŠE IZNENADILO U BEOGRADU: Ovako su videli Srbiju, jedan čovek u centru pažnje

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije sa 2:1 na stadionu "Rajko Mitić", a tamošnji mediji u prvi plan stavljaju čoveka koji je obeležio veče u Beogradu - napadača AZ Alkmara Meksa Merdinka.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Za 23-godišnjeg Merdinka ovo je bila posebna noć. Posle debija protiv Nemačke, dobio je šansu od prvog minuta protiv Srbije i odmah je opravdao poverenje selektora Ćavija Ernandeza. Postigao je oba gola za Holandiju i doneo joj prvu pobedu pod novim selektorom.

"Voetbal International" posebno ističe prvi pogodak Merdinka, koji je realizovao penal u prvom poluvremenu i postigao prvi gol za reprezentaciju. Holandski medij navodi da je napadač AZ-a iskoristio izostanke Donjela Malena i povredu Brajana Brobija i da je već u ovoj reprezentativnoj akciji počeo ozbiljno da se nameće.

I "Eurosport Nederland" utakmicu je predstavio kroz Merdinkovu partiju. U njihovom izveštaju navodi se da je Holandija slavila 2:1, ali i da je mogla da pobedi ubedljivije, s obzirom na brojne prilike koje je stvorila. Posebno se ističe da je Srbija posle izjednačenja Luke Jovića uspela da unese nervozu u utakmicu, ali da Oranje ipak nisu ispustile prednost.

"NOS", jedan od najvažnijih holandskih javnih medija, još pre utakmice je duel u Beogradu posmatrao kao test nove Ćavijeve Holandije protiv Srbije, koju je opisivao kao selekciju koja prolazi kroz težak period. Nakon meča, rezultat je pokazao da je Oranje uspelo da ostvari ono što je novi selektor tražio – kontrolu igre i pobedu na gostovanju.

"Sportnieuws.nl" bio je nešto kritičniji prema izdanju Holandije. Iako je istakao Merdinka kao igrača utakmice, u analizi se navodi da Oranje nije odigralo na nivou koji je pokazalo protiv Nemačke i da je do pobede došlo posle prilično teške utakmice. Ćavi je dobio ocenu šest, uz konstataciju da je njegova ekipa imala inicijativu, ali da nije stvarala dovoljno velik broj konkretnih prilika.

Holandski mediji posebno registruju i trenutak kada je Srbija stigla do izjednačenja. U drugom poluvremenu su ulasci Luke Jovića i Dušana Tadića doneli novu energiju domaćinu, a Jović je vrlo brzo pogodio za 1:1. Međutim, samo nekoliko minuta kasnije Merdink je ponovo pogodio i vratio Holandiju u vođstvo.

Na kraju, holandska javnost utakmicu u Beogradu vidi kao važan korak za novu generaciju Oranje pod Ćavijem. Posle remija sa Nemačkom, Holandija je sada upisala prvu pobedu novog selektora, dok je Merdink u samo nekoliko dana od debitanta stigao do statusa junaka.

U centru pažnje je, naravno, jedno ime – Meks Merdink. Napadač AZ-a je u Beogradu postigao dva gola i upravo njegov učinak odlučio je utakmicu koja je Holandiji donela tri boda.

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