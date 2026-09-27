Paunović se žali na sudije: "Penal nezaslužen i mekan, kriterijum nije bio isti"

Nismo mi popustili, već sudijska odluka nije bila tačna, ističe selektor Srbije na konferenciji za medije.

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Fudbaleri Srbije sa dva poraza su otvorili Ligu nacija. Nakon Grčke, "orlove" je pobedila i Holandija sa 2:1 na stadionu "Rajko Mitić". Dva gola za domaće postigao je Maks Merdnik, dok je jedini za "orlove" delo Luke Jovića.

Posle meča, javnosti se na konferenciji za medije obratio selektor Srbije Veljko Paunović.

- Sledi proces i vreme u kojem moramo da se uzdgnemo. Ovaj meč je pokazao da se našim navijačima svidela igra reprezentacije, nismo se predali, bili organizovani, imali akcije... Ovo je korak napred, ali i dalje postoji proces, moramo da budemo u najboljem izdanju... Ono što je pozitivno je da su momci verovali, kroz tunel sam govorio "Momci, vidite da možemo...".

Zatim se Paunović požalio na sudije. Glavni arbitar meča bio je poznati Poljak Šimon Marčinjak.

- Cilj nam je bio da igramo čvrsto, da pokušamo da ne primimo gol. Svirali su nam penal, po meni nezaslužen i premekan. Nije bilo do nas, nismo mi popustili, već sudijska odluka nije bila tačna. Takođe, ni kriterijum nije bio isti.

Izmene su večeras imale više smisla nego protiv Grčke.

- Izmene i svi pojedinci koji su ušli su doprineli da guramo protivnika. Videli ste da smo došli do njihovog kaznenog prostora, čak i Vanja, takmičili smo se do kraja.

Važno je da smo dali sve od sebe, ističe selektor.

- Ne postoje lakši protivnici, borili smo se za ovo i pokažemo dostojanstvo. Da damo sve od sebe da budemo kompetentni, da izvučemo najviše iz jakog takmičenja. Pripremićemo se za predstojeće dve utakmice da izvučemo pozitivan rezultat i dođemo do prvih bodova. Svaka čast Holandiji, ali borićemo se.

Pokušali smo da preokrenemo u drugom delu, ali...

- Njima je bilo laknulo kada su dobili penal jer smo bili jako blizu, Lukić i Stanković su bili blizu jedan drugog i uradili veliki posao u presingu. Izašli smo u drugom delu sa ofanzivom, napravili pritisak i dali gol, ništa nismo menjali.

Nema spekulacija ističe Paunović.

- Ne bi se dopalo nama, niti publici da spekulišemo. Ne verujem da bi se dopalo publici, zaključili smo da Holandija ima problem sa tranzicijama, zbog čega smo se opredelili za to. Holanđani su Nemcima osvojili svaku loptu na prekidu, a mi im nismo dali ništa - odbranili smo šesnaesterac.

Prokomentarisao je i povredu Sergeja Milinkovića Savića.

- Ima mnogo prostora za uigravanje, jun je zatvorena priča. Mislim da smo izgledali odlično, imali smo peh zbog povrede Sergeja, videćemo obim povrede. Kada smo napravili izmene ne znam da li je neko primetio da se nešto promenio, baš smo tad i dali gol, pokazali smo uigranost. Videlo se da se radilo nešto, da smo se uigravali.

Naredna utakmica je na programu protiv Nemačke u četvrtak u Minhenu.

- Nivo se podiže, iz meča u meč. Nemci imaju svoja sredstva, mi svoja, kada smo složni približavamo se nečemo što će da nam donese rezultat. Da ne primamo više toliko golova. Nismo toliko odbrambeno loši koliko kada primamo golove.