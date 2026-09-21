Zvezda i Partizan kreću takmičenje u Evroligi: Evo koliko klubova je promenilo trenere
DOŠAO je kraj pauze, Evroliga počinje u četvrtak!
Najkvalitetnije evropsko košarkaško takmičenje će i ove sezone brojati 20 klubova. U odnosu na prošlu takičarsku godinu desila se jedna promena - ekipu Monaka zamenio je Bešiktaš koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević.
Kad smo već kod trenera, čak 10 klubova ih je promenilo tokom leta. Posebno je zanimljivo to što su stratege zadržali pet ekipa koje prošle sezone nisu bili u Top 10. Ti timovi su: Armani, Makabi Tel Aviv, Partizan, Efes i Baskonija.
Klubovi koji su zamenili trenere:
1. Asvel - Toni Parker
2. Panatinaikos - Željko Obradović/Ergin Ataman
3. Barselona - Aleksandar Sekulić/Ćavi Paskval
4. Virtus - Aleks Mumbru/Nenad Jakovljević
5. Real Madrid - Pedro Martinez/Serđo Skariolo
6. Valensija - Ćavi Albert/Pedro Martinez
7. Crvena zvezda - Ibon Navaro/Saša Obradović
8. Bajern - Anton Gavel/Svetislav Pešić
9. Pariz - Maksim Lefevr/Hulijus Tomas
10. Dubai - Ćavi Paskval/Aleksandar Sekulić
Klubovi koji su zadržali trenere:
1. Olimpijakos - Jorgos Barcokas
2. Makabi Tel Aviv - Oded Kataš
3. Armani Milano - Đuzepe Poeta
4. Baskonija - Paolo Galbijati
5. Fenerbahče - Šarunas Jasikevičijus
6. Efes - Pablo Laso
7. Partizan - Đoan Penjaroja
8. Žalgiris - Tomas Masijulis
9. Hapoel Tel Aviv - Dimitris Itudis
10. Bešiktaš - Dušan Alimpijević
Ovo znači da je više od pola lige promenilo trenere, a ostaje da se vidi koliko će klubovi ove sezone verovati šefovima stručnog štaba.
Podsetimo, večiti Evroligu otvaraju u Beogradu. Crvena zvezda u četvrtak od 20 časova dočekuje Žalgiris, dok Partizan dan kasnije od 20.45 igra sa Armanijem.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Paunović dopisao još jedno ime na spisak - Stiže zamena za Terzića
21. 09. 2026. u 11:54
CEO STADION JE ZANEMEO! Igrao se 64. minut na meču Crvene zvezde kada se delegat iznenad srušio i preminuo
21. 09. 2026. u 11:59 >> 12:16
Tadić priznao šta je presudilo da se vrati: Selektor me ovo zamolio...
21. 09. 2026. u 13:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)