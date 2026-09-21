Zvezda i Partizan kreću takmičenje u Evroligi: Evo koliko klubova je promenilo trenere

DOŠAO je kraj pauze, Evroliga počinje u četvrtak!

Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Najkvalitetnije evropsko košarkaško takmičenje će i ove sezone brojati 20 klubova. U odnosu na prošlu takičarsku godinu desila se jedna promena - ekipu Monaka zamenio je Bešiktaš koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević.

Kad smo već kod trenera, čak 10 klubova ih je promenilo tokom leta. Posebno je zanimljivo to što su stratege zadržali pet ekipa koje prošle sezone nisu bili u Top 10. Ti timovi su: Armani, Makabi Tel Aviv, Partizan, Efes i Baskonija.

Klubovi koji su zamenili trenere:

1. Asvel - Toni Parker

2. Panatinaikos - Željko Obradović/Ergin Ataman

3. Barselona - Aleksandar Sekulić/Ćavi Paskval

4. Virtus - Aleks Mumbru/Nenad Jakovljević

5. Real Madrid - Pedro Martinez/Serđo Skariolo

6. Valensija - Ćavi Albert/Pedro Martinez

7. Crvena zvezda - Ibon Navaro/Saša Obradović

8. Bajern - Anton Gavel/Svetislav Pešić

9. Pariz - Maksim Lefevr/Hulijus Tomas

10. Dubai - Ćavi Paskval/Aleksandar Sekulić Ibon Navaro/FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Klubovi koji su zadržali trenere:

1. Olimpijakos - Jorgos Barcokas

2. Makabi Tel Aviv - Oded Kataš

3. Armani Milano - Đuzepe Poeta

4. Baskonija - Paolo Galbijati

5. Fenerbahče - Šarunas Jasikevičijus

6. Efes - Pablo Laso

7. Partizan - Đoan Penjaroja

8. Žalgiris - Tomas Masijulis

9. Hapoel Tel Aviv - Dimitris Itudis

10. Bešiktaš - Dušan Alimpijević Đoan Penjaroja/Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Ovo znači da je više od pola lige promenilo trenere, a ostaje da se vidi koliko će klubovi ove sezone verovati šefovima stručnog štaba.

Podsetimo, večiti Evroligu otvaraju u Beogradu. Crvena zvezda u četvrtak od 20 časova dočekuje Žalgiris, dok Partizan dan kasnije od 20.45 igra sa Armanijem.

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