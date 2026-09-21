Košarka

Zvezda i Partizan kreću takmičenje u Evroligi: Evo koliko klubova je promenilo trenere

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

21. 09. 2026. u 16:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DOŠAO je kraj pauze, Evroliga počinje u četvrtak!

Звезда и Партизан крећу такмичење у Евролиги: Ево колико клубова је променило тренере

Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Najkvalitetnije evropsko košarkaško takmičenje će i ove sezone brojati 20 klubova. U odnosu na prošlu takičarsku godinu desila se jedna promena - ekipu Monaka zamenio je Bešiktaš koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević.

Kad smo već kod trenera, čak 10 klubova ih je promenilo tokom leta. Posebno je zanimljivo to što su stratege zadržali pet ekipa koje prošle sezone nisu bili u Top 10. Ti timovi su: Armani, Makabi Tel Aviv, Partizan, Efes i Baskonija. 

Klubovi koji su zamenili trenere:

1. Asvel - Toni Parker
2. Panatinaikos - Željko Obradović/Ergin Ataman
3. Barselona - Aleksandar Sekulić/Ćavi Paskval
4. Virtus - Aleks Mumbru/Nenad Jakovljević
5. Real Madrid - Pedro Martinez/Serđo Skariolo
6. Valensija - Ćavi Albert/Pedro Martinez
7. Crvena zvezda - Ibon Navaro/Saša Obradović
8. Bajern - Anton Gavel/Svetislav Pešić
9. Pariz - Maksim Lefevr/Hulijus Tomas
10. Dubai - Ćavi Paskval/Aleksandar Sekulić

Ibon Navaro/FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Klubovi koji su zadržali trenere:

1. Olimpijakos - Jorgos Barcokas
2. Makabi Tel Aviv - Oded Kataš
3. Armani Milano - Đuzepe Poeta
4. Baskonija - Paolo Galbijati
5. Fenerbahče - Šarunas Jasikevičijus
6. Efes - Pablo Laso
7. Partizan - Đoan Penjaroja
8. Žalgiris - Tomas Masijulis
9. Hapoel Tel Aviv - Dimitris Itudis
10. Bešiktaš - Dušan Alimpijević

Đoan Penjaroja/Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Ovo znači da je više od pola lige promenilo trenere, a ostaje da se vidi koliko će klubovi ove sezone verovati šefovima stručnog štaba.

Podsetimo, večiti Evroligu otvaraju u Beogradu. Crvena zvezda u četvrtak od 20 časova dočekuje Žalgiris, dok Partizan dan kasnije od 20.45 igra sa Armanijem.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MNOGI NE ZNAJU: Šta policajac zapravo vidi o vama na ekranu kada vam skenira pasoš
Društvo

0 0

MNOGI NE ZNAJU: Šta policajac zapravo vidi o vama na ekranu kada vam skenira pasoš

ZA VEĆINU građana kontrola pasoša na granici traje tek nekoliko trenutaka. Policijski službenik očita dokument, proveri podatke na računaru i potom putniku dopušta nastavak putovanja. Međutim, postupak koji naizgled izgleda kao jednostavna administrativna provera zapravo uključuje niz bezbednosnih provera i upoređivanje podataka sa različitim nacionalnim i međunarodnim evidencijama. Čim policajac položi pasoš na elektronski čitač, sistem preuzima informacije iz njene mašinski čitljive zone.

21. 09. 2026. u 14:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA CILJ DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat

KADA CILj DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat