"SRBIJA MEĐU NAJMANJE ZADUŽENIM ZEMLJAMA EVROPE" Vučić: Imamo 500.000 više zaposlenih, sve crno na belo, ne može da bude laži i prevare

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je Srbija među najamnje zaduženim zemljama u Evropi.

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- U prvih pet zemalja smo u Evropi po stopi rasta BDP. Srbija je rasla za 36,8 posto. Mi smo među najniže zaduženim zemljama Evrope. Svi su neuporedivo više zaduženi od nas. U prethodnom periodu smo se na ozbiljan način odnosili prema javnim finansijama. Devizne rezerve su na rekordno visokom nivou, kao što su i rezerve zlata, oko 6,2 milijardi evra vrednosti. Devizni kurs stabilan. Dinarska štednja građana je na rekordnom nivou. Štednja u evrima je više nego duplo veća. Kada budemo rešili NIS i malo se stišala situacija u regionu, verujem da ćemo imati dobar prostor za povećanje kreditnog rejtinga kod tri kuće. Imamo najnižu stopu nezaposlenosti, 7,2 posto, 2012. bila je 26 posto. Imamo 500.000 više zaposlenih. Sve crno na belo, statistički podatak. Ne može da bude laži i prevare. Ovo su čiste stvari, kao suza - naveo je Vučić.

- Da li je idealno, naravno da nije, ali je bukvalno duplo bolje. Mi procenjujemo da će u decembru prosečna zarada biti 1.200 evra. Na kraju ove godine za celu teritoriju Srbije - kazao je Vučić.