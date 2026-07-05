Košarka

TURCI, SRAM VAS BILO! Napali srpsku decu zbog tri prsta - "To je četnički pozdrav"

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05. 07. 2026. u 09:58

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MLADI košarkaši Srbije plasirali su se u finale Svetskog prvenstva. Oni su usred Istanbula savladali Tursku 76:71, a posle meča Turcima nije bilo svejedno.

ТУРЦИ, СРАМ ВАС БИЛО! Напали српску децу због три прста - То је четнички поздрав

ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Apsolutni junak naše selekcije, ponovo je bio Nikola Kusturica, koji je meč okončao sa čak 25 poena, uz pet skokova, čime je imao ključnu ulogu u velikoj pobedi "orlića".

Ipak, nakon meča, Kusturica se našao na udaru turskih navijača, a razlog je dizanje tri prsta tokom proslave pobede, nakon utakmice.

Kako se može videti na jednom snimku koji se pojavio na mrežama, Orlići su slavili pobedu sa delom navijača na tribinama, a tom prilikom, i Kusturica je podigao tri prsta.

Međutim, nekim navijačima Turske se to nije svidelo, te su osuli paljbu po perspektivnom košarkašu.

- Ku**** sin, Kusturica, dizao je četnički pozdrav ka tribinama na kraju utakmice - glasi jedan od komentara.

- Ne mogu da uhvatim sliku, on je počeo prvi, a onda su još dva igrača prišla tribini i uradila isto to. Ako se pojavi snimak proslave, definitivno ćete videti to - napisao je jedan od navijača.

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