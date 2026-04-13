KOŠARKAŠKA "BOMBA" Partizan našao zamenu za DŽabarija Parkera, i to kakvu!
Košarkaški klub Partizan već uveliko radi na sklapanju tima za narednu sezonu.
Na meti Partizana nalazi se krilni košarkaš Makabija Džejlen Hoard prema informacijama koje stižu od dobro obaveštenog izraelskog novinara Arela Ginsbera, nova meta "parnog valjka" je Džejlen Hoard.
Kako se navodi, nakon "razočaranja" oko angažmana Džabarija Parkera, uprava kluba iz Humske i Đoan Penjaroja usmerili su sve snage na dovođenje visokokvalitetnog krilnog igrača koji može da napravi razliku u Evroligi.
Hoard (25, 203 cm) je trenutno član Makabija, nakon što je od 2022. do 2024. nastupao za Hapoel Tel Aviv.
Francuski košarkaš poseduje zavidno NBA iskustvo, s obzirom na to da je nastupao za Portland Trejl Blejzerse i Oklahomu Siti Tander, gde je svojevremeno beležio i neverovatne partije (poput meča sa 24 poena i 21 skokom protiv Portlanda)
Ove sezone Hoard je u proseku beležio 11,9 poena i sedam skokova po meču.
Podsetimo, tokom dana se pojavila i informacija da Partizan daje 4,4 miliona dolara za beka Olimpije Armonija Bruksa.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
CELA RUSIJA JE NA NOGAMA! Doneta odluka koja se dugo čekala
13. 04. 2026. u 17:56
KAKVO VEČE ZA NIKOLU TOPIĆA! Srbin dabl-dablom spustio zavesu na ligaški deo NBA lige
13. 04. 2026. u 08:55
VEĆ IMAMO GOL GODINE?! Spektakularan pogodak koji je obišao svet (VIDEO)
13. 04. 2026. u 14:58
MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu
JUVENTUS večeras gostuje Atalanti u jednom od ključnih mečeva u borbi za plasman u Ligu šampiona (20.45), a sa samo sedam kola do kraja sezone oba tima su svesna da bi novi kiks mogao skupo da ih košta.
11. 04. 2026. u 08:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
Komentari (0)