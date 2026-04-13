EVROPSKE zemlje nastavljaju aktivno da ometaju pregovarački proces o Ukrajini, izjavio je stalni predstavnik Rusije u UN Vasilij Nebenzja.

Foto: Prinstkrin

„Umesto da se uključe u dijalog u dobroj veri i izgrade zajedničku bezbednosnu arhitekturu u Evropi, kao što je Rusija više puta predlagala, evropske zemlje gajile su rusofobična osećanja u Ukrajini, podsticale je na rat sa Rusijom, ne brinući o sudbinama i životima običnih ljudi, sistematski ‘torpedovale’ pregovarački proces i aktivno nastavljaju to da čine“, rekao je Nebenzja na sednici Saveta bezbednosti UN.

Ruski diplomata takođe je podsetio na izjavu šefice evropske diplomatije Kaje Kalas koja je, dok je bila premijerka Estonije, izjavila da „poraz Rusije nije tako loš“ i tvrdila da „nije tako loše ako velika sila postane manja“.

„Možda, dok promovišu svoje posredničke napore širom sveta, Brisel takođe ima svoje ideje o tome ko treba da postane ‘manji’ ili ‘veći’?“, upitao se Nebenzja.

On je dodao da Evropska unija nastavlja da čini sve što može za dalju eskalaciju sukoba u Ukrajini, uključujući i pumpanjem kijevskog režima oružjem.

Prema njegovim rečima, sve snage Evropske unije sada su usmerene na nanošenje „strateškog poraza“ Rusiji.

„EU nastavlja da čini sve što može da dalje eskalira sukob u Ukrajini, uključujući i agresivno snabdevajući kijevski režim oružjem i vojnom tehnikom, kršeći sopstvene kriterijume kontrole izvoza i međunarodne obaveze. To nju i njene države-članice čini saučesnicima u zločinima i terorističkim napadima koje vrše ukrajinski militanti koristeći ovo oružje“, istakao je Nebenzja.

On je napomenuo da, plašeći se nezadovoljstva američkog predsednika Donalda Trampa, „evropske birokrate i njihove ukrajinske marionete verbalno podržavaju američke posredničke inicijative“.

„Međutim, u stvarnosti, oni sabotiraju sprovođenje bilo kakvih realnih sporazuma. Oni izbacuju očigledno neupotrebljive, a ponekad i potpuno apsurdne uslove, od kojih nijedan ne rešava fundamentalne probleme Rusije i ne može da doprinese postizanju održivog i trajnog mira“, ocenio je ruski diplomata.

Nebenzja je primetio da se Ukrajina, zahvaljujući naporima Evropske unije, pretvorila u najveći centar za nelegalnu trgovinu oružjem.

„Šteta se nanosi i drugim zemljama: oružje koje je zvanično isporučeno kijevskom režimu potom se pojavljuje u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. Zahvaljujući naporima EU, Ukrajina jese pretvorila u najveći centar za ilegalnu trgovinu oružjem. Prema procenama američkog Instituta za proučavanje rata, svaka treća automatska puška koja padne u ruke ekstremističkih i terorističkih grupa u svetu je ukrajinskog porekla“, naglasio je ruski diplomata.

Nebenzja je napomenuo da evropski zvaničnici odbacuju i samu ideju diplomatskog rešavanja i otvoreno promovišu rat, dok istovremeno povećavaju sankcioni pritisak na Rusiju, „što se ne samo pokazalo neefikasnim, već je nanelo i kolosalnu štetu samim zemljama EU i već je dovelo do inflacije i ozbiljnog pada realnih prihoda običnih Evropljana“.

Prema njegovim rečima, velike „ratne pripreme“ među državama-članicama EU govore o tome da se Evropa ozbiljno sprema za veliki rat protiv Rusije – i to nije ništa drugo nego „igranje vatrom“.

Ruski diplomata je naveo da su države-članice EU povećale izdatke za odbranu za skoro 60 odsto od februara 2022. do 2025. godine, dostigavši 381 milijardu evra prošle godine (drugi najveći iznos u svetu posle Sjedinjenih Američkih Država). Takođe je postavljen zvaničan cilj da se poboljšaju odbrambeni kapaciteti Evrope do 2030. godine.

„Ove velike vojne pripreme ne dovode ni u kakvu sumnju da se Evropa ozbiljno sprema za veliki rat protiv Rusije. I to nije ništa drugo do igranje vatrom, jer ćemo na antiruske napade biti primorani da odgovorimo istom merom. I nijedan od osvajača koji su nam dolazili ‘sa mačem’, a takvih je bilo mnogo, nije čitav otišao iz Rusije“, zaključio je Nebenzja.

Ranije je potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio da su evropske zemlje same posejale seme ukrajinskog sukoba mnogo pre izbijanja borbenih dejstava i rekao da je što skorije rešavanje ukrajinskog sukoba u interesu Ukrajine, Evrope, Mađarske i Sjedinjenih Američkih Država.

(Sputnjik)