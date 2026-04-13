RUSI NAPREDUJU: Nastavljaju se borbe u pravcu Kramatorska

13. 04. 2026. u 23:37

RUSKI vojnici uspešno napreduju u oblasti Sergejevke u DNR, izjavio je lider regiona Denis Pušilin.

Foto: Profimedia

- Na krasnoarmejsko–dobropoljskom pravcu vidimo borbe na prilazima naseljima Belicko, Pavlovka, kao i Novi Donbas. U rejonu Grišina uočavamo poboljšanje pozicija i napredovanje u pravcu Sergejevke - rekao je on.

Naselje Sergejevka nalazi se na oko sedam kilometara od Kramatorska. Taj grad čini veliku aglomeraciju sa Slavjanskom i Konstantinovkom i ima ključni značaj za Oružane snage Ukrajine kao transportno-logistički čvor i utvrđeno područje.

Pušilin je precizirao da su vojnici poboljšali pozicije u rejonu Tatjanovke i Prišiba, lišivši ukrajinski garnizon puteva snabdevanja. Ova sela se nalaze duž reke Severski Donjec kod grada Svjatogorska, na čijim se obodima vode borbe.

(Sputnjik)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

KAN BEZ ITALIJANA: Objavljena lista filmova koji će se naći u takmičarskom programu i trci za Zlatnu palmu
U PROGRAMU za 79. Filmski festival u Kanu, koji će se održati od 12 do 23 maja, nema italijanskog filma, ali dobro je poznato da se prava zvanična lista filmova koji se takmiče redovno obogaćuje novim naslovima, kako se približava otvaranje Festivala. Ali stoji i tvrdnja da je “zapanjujuće” potpuno odsutvo italijanskih reditelja u svim festivalskim sekcijama, uz objašnjenje da reditelj Nani Moreti nije završio svoj film “Desiće se večeras”.

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

