RUSKI vojnici uspešno napreduju u oblasti Sergejevke u DNR, izjavio je lider regiona Denis Pušilin.

Foto: Profimedia

- Na krasnoarmejsko–dobropoljskom pravcu vidimo borbe na prilazima naseljima Belicko, Pavlovka, kao i Novi Donbas. U rejonu Grišina uočavamo poboljšanje pozicija i napredovanje u pravcu Sergejevke - rekao je on.

Naselje Sergejevka nalazi se na oko sedam kilometara od Kramatorska. Taj grad čini veliku aglomeraciju sa Slavjanskom i Konstantinovkom i ima ključni značaj za Oružane snage Ukrajine kao transportno-logistički čvor i utvrđeno područje.

Pušilin je precizirao da su vojnici poboljšali pozicije u rejonu Tatjanovke i Prišiba, lišivši ukrajinski garnizon puteva snabdevanja. Ova sela se nalaze duž reke Severski Donjec kod grada Svjatogorska, na čijim se obodima vode borbe.

(Sputnjik)