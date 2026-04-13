RUSI NAPREDUJU: Nastavljaju se borbe u pravcu Kramatorska
RUSKI vojnici uspešno napreduju u oblasti Sergejevke u DNR, izjavio je lider regiona Denis Pušilin.
- Na krasnoarmejsko–dobropoljskom pravcu vidimo borbe na prilazima naseljima Belicko, Pavlovka, kao i Novi Donbas. U rejonu Grišina uočavamo poboljšanje pozicija i napredovanje u pravcu Sergejevke - rekao je on.
Naselje Sergejevka nalazi se na oko sedam kilometara od Kramatorska. Taj grad čini veliku aglomeraciju sa Slavjanskom i Konstantinovkom i ima ključni značaj za Oružane snage Ukrajine kao transportno-logistički čvor i utvrđeno područje.
Pušilin je precizirao da su vojnici poboljšali pozicije u rejonu Tatjanovke i Prišiba, lišivši ukrajinski garnizon puteva snabdevanja. Ova sela se nalaze duž reke Severski Donjec kod grada Svjatogorska, na čijim se obodima vode borbe.
(Sputnjik)
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
