DUBAI SAVLADAO BUDUĆNOST: Poznato kada bi Zvezda i Partizan mogli da igraju "večiti derbi"

Košarkaši Dubaija ubedljivo su savladali Budućnost u sedmom kolu plejof faze ABA lige. Rezultat je na kraju bio 89:78.

Photo: Antonio Ahel/ATA Images

Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata domaćin je ponovo bio u Bosni i Hercegovini zbog dešavanja na Bliskom istoku, a očigledno je pozitivno na tim uticala i šok terapija u vidu otpuštanja Jurice Golemca.

Dubai je tokom većeg dela utakmice bio ubedljiv. Domaćin je već posle prve četvrtine imao prednost od devet poena. Budućnost je pružala otpor do kraja prvog poluvremena, međutim, ne dovoljno da bi ponovo ušla u rezultatski egal.

Sve je prakitčno rešeno u trećoj četvrtini koju je Dubai dobio 26:17. Imao je čak 21 poen prednosti pred kraj treće deonice, to je bilo nedostižno za Podgoričane.

akon ove pobede Dubai se vraća na prvo mesto na tabeli ABA lige. Ima isti broj pobeda kao i Partizan, ali bolji međusobni učinak.

Sa druge strane, Budućnost je četvrta sa pobedom manje od Crvene zvezde, pa će se tim iz Podgorice nadati da će Partizan naredne nedelje savladati Crvenu zvezdu. U tom slučaju, a pod uslovom da Budućnost dobije svoj meč, crnogorski klub će se vratiti na treće mesto.

Košarkaši Dubaija i Budućnosti nacrtali su večiti derbi u polufinalu plej-ofa ABA lige, ako se ne dogodi čudo. Naime, Budućnost je slavila protiv Partizana, koji je u tom momentu izgubio pol poziciju jer je slabiji u međusobnom skoru od ekipe iz Emirata, a zatim je Dubai slavio protiv Budućnosti – 89:78. U poslednjem kolu igraju Partizan i Zvezda, a Partizan do pol pozicije može jedino ako pobedi večitog rivala, a Bosna iznenadi Dubai.

Naravno, priča o polufinalu plej-ofa može da počne tek u slučaju ako večiti preskoče prepreke u četvrtfinalu.

Kako sada stvari stoje, Partizan će igrazi protiv Bosne ili Igokee, verovatnije Bosne, a Zvezda protiv Cedevita Olimpije. S druge strane, Dubai misli okreće ka duelu sa Valensijom, a nada se čudo. Naime, Dubai može u nokaut fazu Evrolige, ako pobedi Valensiju, a Barselona na svom parketu izgubi od Bajerna.