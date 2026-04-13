ERDOGAN: Kao što smo ušli u Libiju i Karabah, možemo ući u Izrael

TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan preti ratom protiv Izraela, piše „Džeruzalem post“.

Foto Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Erdogan je rekao da je Izrael primorao 1,2 miliona libanskih stanovnika da napuste svoje domove zbog napada na civilna naselja.

- Kao što smo ušli u Libiju i Karabah, možemo ući u Izrael. Ništa nas u tome ne sprečava - rekao je Erdogan.