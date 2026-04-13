ERDOGAN: Kao što smo ušli u Libiju i Karabah, možemo ući u Izrael
TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan preti ratom protiv Izraela, piše „Džeruzalem post“.
Erdogan je rekao da je Izrael primorao 1,2 miliona libanskih stanovnika da napuste svoje domove zbog napada na civilna naselja.
- Kao što smo ušli u Libiju i Karabah, možemo ući u Izrael. Ništa nas u tome ne sprečava - rekao je Erdogan.
IZA ZATVORENIH VRATA: Sastali se Erdogan i Zelenski
04. 04. 2026. u 17:20
ZELENSKI STIGAO U TURSKU: Uskoro sastanak sa Erdoganom
04. 04. 2026. u 14:50
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
