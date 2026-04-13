SAŠA OBRADOVIĆ OTVORIO DUŠU: Otkrio zašto je Jago Dos Santos napustio klub

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je večeras posle pobede protiv Kluža da je njegovoj ekipi nedostajala koncentracija u pojedinim delovima utakmice i da to ne sme da se ponovi protiv Real Madrida u Evroligi.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu ekipu Kluža rezultatom 86:76 u meču sedmog kola Top 8 faze ABA lige.

- U najavi sam rekao da neće biti laka utakmica. Bili smo više glavom u meču koji nam život znači protiv Real Madrida. Bilo je manjka koncentracije, pogotovo na početku treće četvrtine. Našli smo način, ali mora bolje. Dao sam priliku svim igračima, mnogo mi je važan sutrašnji trening - rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

On je naveo da je ekipa doživela emotivno pražnjene posle pobede protiv Asvela i plasmana u plej-in Evrolige.

- Rekao sam već da imamo malo problema sa fokusom, pogotovo u ABA ligi. Nažalost, nismo ni ovaj trenutak iskoristili da to popravimo. Ipak, ne mogu stvarno da kažem, bilo je i duplo kolo i zahtevne utakmice i bez obzira na dobro raspoloženje, ne možeš da imaš dobar fokus na ovu utakmicu - izjavio je Obradović.

Zvezda će u četvrtak gostovati Realu u poslednjem kolu Evrolige i meču koji može da odluči o plasmanu u plej-of, a Obradović je istakao "crveno-beli" moraju da odigraju veoma dobro kako bi došli do pobede protiv ekipe iz Madrida.

- Sigurno je da je Real favorit kod kuće, s obzirom da i oni imaju obavezu da pobede. Pokazali smo u prvoj utakmici protiv Reala da možemo fizički da odgovorimo njihovim igračima. Ono što je najvažnije je da ne sme da bude ovoliko grešaka, izgubljenih lopti, nepotrebno. Mislim da nam nedostaje iskustvo igranja velikih utakmica, ali siguran sam da ćemo biti energetski biti na 100 odsto. Imaju dobre igrače koji mogu da prave razliku u svakom momentu, ali i mi znamo naše kvalitete. Kodi Miler Mekintajer je danas odmarao, pa ćemo i njega imati potpuno svežeg - poručio je Obradović.

Dodao je i da je odlazak Jaga dos Santosa bila odluka stučnog štaba, koja je doneta u interesu kluba.

Zvezda se nalazi na trećem mestu na tabeli ABA lige sa 18 pobeda i pet poraza, a u poslednjem kolu gostovaće Partizanu.

