DA LI BISTE OVO PROBALI? Sladoledi od hobotnice, lignji i konjetine postaju stvarnost

K. Despotović

13. 04. 2026. u 23:00

SVAŠTA su ljudi smislili, ali zar ovo nije baš daleko otišlo...

ДА ЛИ БИСТЕ ОВО ПРОБАЛИ? Сладоледи од хоботнице, лигњи и коњетине постају стварност

Foto: pexels.com/Aysegul Aytoren

Sladoled od hobotnice

Sladoled je tamnosive boje. Dobija se  mešanjem različitih mlečnih proizvoda i hobotnice, koja se dodaje kako bi sladoled postao gust i kremast. Pakuje se u kanticama, a servira se, najčešće, na krakovima među kojima je velika kuglica sladoleda, tako da i izgleda poput hobotnice.

Sladoled od lignji

Ovo je sladoled,  koji se smatra pravom konkurencijom sladoledu od hobotnice. Pravi se usitnjavanjem lignji, koje se mešaju sa mlekom i drugim proizvodima dok ne postane gust. Kao i kod sladoleda od hobotnice, ovaj od lignji se servira sa malim komadićima lignje.

Sladoled od konjetine 

Pravi se od mleka i drugih sastojaka, ali i od komadića sirovog konjskog mesa.

(Agro.info)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

