DA LI BISTE OVO PROBALI? Sladoledi od hobotnice, lignji i konjetine postaju stvarnost
SVAŠTA su ljudi smislili, ali zar ovo nije baš daleko otišlo...
Sladoled od hobotnice
Sladoled je tamnosive boje. Dobija se mešanjem različitih mlečnih proizvoda i hobotnice, koja se dodaje kako bi sladoled postao gust i kremast. Pakuje se u kanticama, a servira se, najčešće, na krakovima među kojima je velika kuglica sladoleda, tako da i izgleda poput hobotnice.
Sladoled od lignji
Ovo je sladoled, koji se smatra pravom konkurencijom sladoledu od hobotnice. Pravi se usitnjavanjem lignji, koje se mešaju sa mlekom i drugim proizvodima dok ne postane gust. Kao i kod sladoleda od hobotnice, ovaj od lignji se servira sa malim komadićima lignje.
Sladoled od konjetine
Pravi se od mleka i drugih sastojaka, ali i od komadića sirovog konjskog mesa.
(Agro.info)
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
