DA LI BISTE OVO PROBALI? Sladoledi od hobotnice, lignji i konjetine postaju stvarnost

SVAŠTA su ljudi smislili, ali zar ovo nije baš daleko otišlo...

Sladoled od hobotnice

Sladoled je tamnosive boje. Dobija se mešanjem različitih mlečnih proizvoda i hobotnice, koja se dodaje kako bi sladoled postao gust i kremast. Pakuje se u kanticama, a servira se, najčešće, na krakovima među kojima je velika kuglica sladoleda, tako da i izgleda poput hobotnice.

Sladoled od lignji

Ovo je sladoled, koji se smatra pravom konkurencijom sladoledu od hobotnice. Pravi se usitnjavanjem lignji, koje se mešaju sa mlekom i drugim proizvodima dok ne postane gust. Kao i kod sladoleda od hobotnice, ovaj od lignji se servira sa malim komadićima lignje.

Sladoled od konjetine

Pravi se od mleka i drugih sastojaka, ali i od komadića sirovog konjskog mesa.

(Agro.info)

