VUČIĆ RAZBIO MIT O "RAZBIJENOM ORBANU": To je samo 54:46, ovde bi rekli da je to sto puta ukradeno

В.Н.

13. 04. 2026. u 20:18

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je gost RTS 1 i rekao da je Viktor Orban džentlmenski priznao rezultate izbora

Foto Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

- Govorili su kako "diktator" Orban nikada poraz neće da prizna, on čovek gospodin, džentlmen izašao "izgubili smo, pobedićemo". Tako sam i ja Bogdanoviću... Ovi naši odavde nikada nikome ništa nisu čestitali. Vi govorite ceo dan o strašno ubedljivoj pobedi Mađara, a to je 54:46 od važećih. Zamislite da je u Srbiji nešto 54:46, kazali bi da je sto puta ukradeno, a sad se tvrdi da je Orban "razbijen" - ističe Vučić.

Predsednik je povodom izbora u Mađarskoj, rekao da smo sa tom zemljom imali slojevite i teške odnose, a Srbi i Mađari su imali nelake odnose.

- Ponosan sam na činjenicu da smo Orban i delimično ja i još neki ljudi izgradili najbliže odnose dva naroda. Došli smo do istinskog razumevanja između nas, i mislim da to nije lako srušiti - rekao je Vučić.

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

