Košarka

"VEOMA SAM ZAHVALAN NA PRILICI DA PREDSTAVLJAM SVOJU ZEMLJU!" Srpski trener Darko Rajaković nakon plasmana u plej-of NBA lige

Filip Milošević

13. 04. 2026. u 11:31

Trener Toronta Darko Rajaković izjavio je danas da su uspesi srpske košarke zaslužni za njegove rezultate u NBA ligi.

FOTO: Tanjug/Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Rajaković (47) je postao prvi evropski stručnjak koji je kao glavni trener odveo jedan tim u plej-of NBA lige. 

"Rođen sam i odrastao sam u Srbiji. Živeo sam tamo 30 godina pre nego što sam se preselio u Španiju. U Srbiji sam počeo da igram, da budem trener i da se zaljubim u igru. Toliko je igrača i trenera sa prostora bivše Jugoslavije, naročito Srbije, učinilo sve ovo mogućim. Bez svih tih individualnih, klupskih i reprezentativnih uspeha nikad ne bih bio u poziciji u kojoj se sada nalazim. Veoma sam zahvalan na prilici da predstavljam svoju zemlju i sunarodnike", rekao je Rajaković, preneo je Basketnjuz.

Košarkaši Toronta će u prvom kolu plej-ofa Istočne konferencije NBA lige igrati protiv Klivlenda.

"Ima još posla pred nama. Imamo mnogo mladih igrača koji mogu da napreduju, ali biće vremena i mesta za razgovor o narednoj sezoni. Mislim da je ovo trenutak da svi uživaju", dodao je Rajaković, koji je trener Toronta od 2023. godine.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

