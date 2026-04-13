"VEOMA SAM ZAHVALAN NA PRILICI DA PREDSTAVLJAM SVOJU ZEMLJU!" Srpski trener Darko Rajaković nakon plasmana u plej-of NBA lige
Trener Toronta Darko Rajaković izjavio je danas da su uspesi srpske košarke zaslužni za njegove rezultate u NBA ligi.
Rajaković (47) je postao prvi evropski stručnjak koji je kao glavni trener odveo jedan tim u plej-of NBA lige.
"Rođen sam i odrastao sam u Srbiji. Živeo sam tamo 30 godina pre nego što sam se preselio u Španiju. U Srbiji sam počeo da igram, da budem trener i da se zaljubim u igru. Toliko je igrača i trenera sa prostora bivše Jugoslavije, naročito Srbije, učinilo sve ovo mogućim. Bez svih tih individualnih, klupskih i reprezentativnih uspeha nikad ne bih bio u poziciji u kojoj se sada nalazim. Veoma sam zahvalan na prilici da predstavljam svoju zemlju i sunarodnike", rekao je Rajaković, preneo je Basketnjuz.
Košarkaši Toronta će u prvom kolu plej-ofa Istočne konferencije NBA lige igrati protiv Klivlenda.
"Ima još posla pred nama. Imamo mnogo mladih igrača koji mogu da napreduju, ali biće vremena i mesta za razgovor o narednoj sezoni. Mislim da je ovo trenutak da svi uživaju", dodao je Rajaković, koji je trener Toronta od 2023. godine.
